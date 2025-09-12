A 27 éves Kaszás Nikolett szeptember 7-én reggel elindult józsefvárosi otthonából. Túrázni ment, és bár a túrát biztonságosan befejezte, a Dunakanyarból már nem tért haza. Rejtély, hol lehet. Azóta öt nap telt el, és senki sem látta. A rendőrök mindent megtesznek a megtalálása érdekében - hozta le a Kemma.hu

Rejtély, mi történt Kaszás Nikolettel a Spartacus-ösvény teljesítése után

Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

Önkéntesek is segítenek a rejtély megoldásában

A rendőrök, tűzoltók és önkéntesek átvizsgálták a Spartacus-ösvény azon szakaszait, ahol esetleg baleset történhetett a túrázóval. A tanösvény jelentős része keskeny egyszemélyes nyomvonal meredek rézsűkkel tagolt szakaszokkal, ami nehezíti a keresést. Eközben olyanokkal is találkoztak, akik szintén Kaszás Nikolett keresése miatt indultak túrázni. A rendelkezésre álló információk szerint a kiemelt területeket alaposan átvizsgálták, de nem találták meg a nőt.

Kaszás Nikolett

Fotó: Police.hu

A rendőrök közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha látha valahol, valaki. A körözési adatlapja szerint a fiatal nő 160 centiméter magas, vékony, sötétbarna haja és barna szeme van. Azt nem tudni, milyen ruhában volt az eltűnése napján.

A monori rendőrök azt kérik, aki látta a képen látható Kaszás Nikolettet, vagy tud érdemi információval segíteni nekik azzal kapcsolatban, hol lehet most, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-93 telefonszámon, vagy tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.

A Pilisben eltűnt Kaszás Nikolett esete előtt a rendőrség nagy erőkkel kereste a futóversenyen eltűnt férfit. Az ő története tragikusan ért véget.