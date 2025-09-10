Vérző pizsamás nő kért segítséget az út mellett

Hajnalban rejtélyes látvány fogadta Miskolc egyik forgalmas útján a közlekedőket. Egy vérző nő kért segítséget az út mellett, pizsamában állva. A történetet egy helyi facebook csoport egyik tagja osztotta meg- írta meg a Boon.hu

Rejtély: vérző nő állt pizsamában a nagy forgalmú út mellett (a kép illusztráció)

Buszsofőr hívott mentőt a rejtélyes nőhöz

Az egyik reggeli miskolci buszjárat utasa arról posztolt a közösségi médiában, hogy az útja során egy, az út szélén pizsamában álló, vérző nő kért segítséget, integetve. A jármű megállt, a buszsofőr pedig mentőt hívott a hölgyhöz.

Kiérkezésig sok gondolat futott át rajtam…”

- írta posztjában a busz utasa.

A segítség elmulasztása lett a divat?

A bejegyzés írója kifejezte aggodalmait is az eset kapcsán.

Miért tudnak az emberek, autósok ilyen helyzetben elmenni segítség nélkül embertársaink mellett? Hol van az empátia, a segíteni akarás, együttérzés?”

Hozzátette: egy szimpla telefonhívás is életet menthet. A poszt szerzője szerint jól végződött az eset, a mentő hamar a helyszínre ért és a busz sem késett sokat.

Ezúton köszönöm a buszsofőrnek, aki emberséges tudott lenni ebben a helyzetben!”

Magyarországon nem ritka, hogy az emberek elmulasztják a segítségnyújtást, amikor az igazán fontos lenne. Ez nemcsak jellem kérdése: a segítségnyújtás elmulasztása bűncselekmény is lehet.