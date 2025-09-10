Állkapocs nélkül találták meg - a rendőrség tanácstalan

Rejtélyes holttestet találtak Ságvár külterületén, egy erdős részen szerdán - írta a Sonline.hu. Az ismeretlen személy kilétét igyekeznek felderíteni a siófoki rendőrök.

Rejtélyes emberi maradványokat találtak Ságváron

Fotó: Knap Zoltán

Nem tudják azonosítani a rejtélyes személyt

A test különös állapotban került elő, hiányzik róla az alsó állkapocs, ami nagyban megnehezíti a személyazonosság megállapítását. Az igazságügyi szakértők szerint az elhunyt hónapokkal, de akár évekkel ezelőtt is meghalhatott. A körözés részletezi a maradványok leírását is, ami a rendőrség szerint olyan állapotot tár fel, amely indokolttá teheti akár régészeti, akár igazságügyi vizsgálat megindítását. A hatóság jelenleg ismeretlen holttest ügyében folytat nyomozást, és nyilvános körözést adott ki.

Nem ez az egyetlen eset az utóbbi időszakban, amikor egy holttest megtalálása komoly fordulatot hozhat a nyomozásban: Till Tamás feltételezett gyilkosának sorsáról nemrég döntött a bíróság. A férfi lebukásában fontos szerepet játszott, hogy megtalálták a holttestet.