holttest

Állkapocs nélkül találták meg - a rendőrség tanácstalan

Ismeretlen emberi maradványokra bukkantak Ságváron. Rejtély övezi az állkapocs nélkül talált férfi történetét.
Rejtélyes holttestet találtak Ságvár külterületén, egy erdős részen szerdán - írta a Sonline.hu. Az ismeretlen személy kilétét igyekeznek felderíteni a siófoki rendőrök.

Nem tudják azonosítani a rejtélyes személyt

A test különös állapotban került elő, hiányzik róla az alsó állkapocs, ami nagyban megnehezíti a személyazonosság megállapítását. Az igazságügyi szakértők szerint az elhunyt hónapokkal, de akár évekkel ezelőtt is meghalhatott. A körözés részletezi a maradványok leírását is, ami a rendőrség szerint olyan állapotot tár fel, amely indokolttá teheti akár régészeti, akár igazságügyi vizsgálat megindítását. A hatóság jelenleg ismeretlen holttest ügyében folytat nyomozást, és nyilvános körözést adott ki. 

Nem ez az egyetlen eset az utóbbi időszakban, amikor egy holttest megtalálása komoly fordulatot hozhat a nyomozásban: Till Tamás feltételezett gyilkosának sorsáról nemrég döntött a bíróság. A férfi lebukásában fontos szerepet játszott, hogy megtalálták a holttestet.

 

