Bozót alatt találták meg a brutálisan összevert nőt

Az egész várost sokkolta a hír, miszerint vasárnap hajnalban brutális támadás áldozata lett a 31 éves családanya Nyírbátorban. A nőre egy férfi rontott rá, ütötte-verte, majd magatehetetlen állapotban a bozótosba cipelte, ahol órákon át feküdt eszméletlenül. De a rémálom itt még nem ért véget - adta hírül a Szon.hu.

Az áldozat testvére nyilatkozott a történtekről a rémálom kapcsán - Fotó: tények.hu

Amikor rátaláltak már késő volt a segítséghez, sajnos a fiatalasszony jelenleg kómában van, az orvosok az életéért küzdenek. Állapota válságos, kihallgatni sem tudták. A rendőrség azonban nem sokkal a történtek után elfogta a feltételezett támadót, egy 50 év körüli férfit, aki beismerte tettét. A körülmények egyelőre tisztázatlanok, de az áldozat testvére szerint a támadás brutálisabb volt, mint azt bárki gondolná.

Csúnyán megverték, lehet, hogy meg is erőszakolták. Fejét borzalmasan összeverték. Nagyon csúnya dolgokat tettek vele, mert állítólag ruha sem volt rajta

- mondta kétségbeesetten a Tényeknek a fiatal nő húga.

A kórházban folytatódik a rémálom

A család napok óta virraszt és csak remélik, hogy az édesanya valahogy felépül, az orvosok azonban egyelőre semmi biztatót nem tudnak mondani. A nyírbátori közösséget is sokkolta az eset, felháborodás és a düh söpört végig a városon, sokan azt követelik, hogy a támadó a legsúlyosabb, legszigorúbb büntetést kapja. A család pedig csak reménykedik, hogy az édesanya egyszer felébred a kómából.

Rengeteg bántalmazás történik a hétköznapokban, amire nincs épeszű magyarázat. Legtöbbször a függőségek, mint a kábítószer vagy az alkohol hatásának következményeként, ahogyan az legutóbb is történt a Balatonnál. Ott egy 21 éves drogfüggő férfi bántalmazta barátnője édesanyját, majd kirabolt egy gyógyszertárat.