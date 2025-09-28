Gépkarabéllyal fenyegette meg az intézkedő rendőrt

A Debreceni Ítélőtábla október 1-jén tárgyalja másodfokon egy olyan férfi ügyét, akit korábban a Miskolci Törvényszék emberölés előkészületének és rendőr elleni erőszak miatt három év börtönre ítélt. Az ítélet ellen az ügyész súlyosbításért, míg a vádlott és a védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett - írta a Haon.hu.

Megfenyegette a rendőrt, hogy megöli (Illusztráció)

Fotó: Napló-archív

Ittas sofőrt fogtak a rendőrök, nem akart együtt működni

Egy 2024. januári közúti ellenőrzés során egy borsodi településen a rendőrség megállapította, hogy a sofőr ittas. Amikor közölték vele, hogy előállítják, a férfi

veréssel fenyegette meg a rendőröket.

A bilincsben lévő vádlott a rendőrautóban is folytatta a fenyegetést, bántalmazással és halállal fenyegette a rendőröket, sőt még le is köpte az egyik hivatalos személyt. A férfi napokkal később sem tett le szándékáról, és telefonon ismerőseinek arról beszélt, hogy az intézkedő rendőröket bántalmazni, illetve megölni tervezi. Azt is elmondta, hogy tudja, hogyan lehet gépkarabélyhoz jutni, és megfordult a fejében, hogy lelövi a rendőrt, majd végez magával is.

Nem egyedülálló eset, hogy hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyre támadtak, egy cikkben az Origo.hu oldalán, arról olvashatnak, hogy orvosára támadt rá egy nagymama.