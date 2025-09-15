Perceken múlt egy magyar nő élete, mutatjuk, mi történt

Drámai pillanatoknak lett szemtanúja Czelder Attila zászlós. A hajdúhadházi rendőr Budapesten hazafelé tartva észrevett egy nőt a vasúti felüljáró korlátja mellett. Egy férfi beszélt hozzá. Azonnal megértette, hogy baj van és közbe kell avatkoznia - számolt be róla a Haon.hu.

Czelder Attila, hajdúhadházi rendőr, aki egy hajléktalan nő életét mentette meg

Fotó: Police.hu

Életet mentett a hajdúhadházi rendőr

A hajdúhadházi zászlós a budapesti felüljárón akart áthajtani kocsival, amikor látta, hogy egy hajléktalannak látszó nő a korlátot szorítja, így beszélget egy férfivel. Lehúzódott és odament hozzájuk. A férfitől megtudta, hogy a nő öngyilkosságra készül. Beszélgetni kezdett a nővel, és nyugtató szavakkal próbálta meggyőzni, hogy lépjen el a korláttól. A rendőr gyors és higgadt reagálásának köszönhetően sikerült a nőt biztonságosan visszahúzni a korlát út felőli oldalára.

Már átmászott a korláton, és egy vonat alá akarta vetni magát, de szerencsére nem jött szerelvény"

- számolt be az eseményekről Czelder Attila.

A nő elmesélte, hogy hajléktalanként él, és aznap elég sokat ivott. Összeveszett a párjával, és szerelmi bánatában akart véget vetni az életének. Közben megérkeztek a mentősök is, akik a nőt kórházba vitték.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.