Nagy a baj: a lengyelek vadászgépeket vezényeltek az ukrán határhoz

alezredes

Szörnyű tragédia: öngyilkos lett a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány

Felfoghatatlanul tragikus esemény történt Hódmezővásárhelyen. Öngyilkos lett a közkedvelt rendőrkapitány.
alezredesrendőrkapitányÖngyilkosMárki-Zay PéterSzabó Zsolt

Hódmezővásárhely polgármestere, Márki-Zay Péter nemrég tette közzé a szörnyű hírt közösségimédia-oldalán, miszerint Szabó Zsolt rendőr alezredes, a város rendőrkapitánya pénteken öngyilkos lett – írta meg a Delmagyar.hu.

Elhunyt Szabó Zsolt, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya.
Elhunyt Szabó Zsolt, Hódmezővásárhely rendőrkapitánya
Fotó: Facebook

Rendőrkapitány és családapa

Kiváló családapa, eredményes rendőr, és becsületes polgár volt"

– fogalmazott Márki-Zay Péter.

A tragédiát a politikus ismét sárdobálásra és indulatok keltésére használta fel. A hódmezővásárhelyi Fidesz kiemelte: „Mély megrendüléssel értesültünk a városi rendőrkapitányt ért tragédiáról. Osztozunk a család gyászában. Hódmezővásárhely Szabó Zsolt személyében egy olyan embert veszített, aki a köz szolgálatára esküdött fel. Nyugodjon békében!"
 

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

Nem sokkal korábban egy fiatal színésznő halálhíre is mélyen megérintette a közvéleményt. Koós Boglárka, a Budaörsi Latinovits Színház színésznője 27 évesen dobta el az életét.

 

