Szeptember 15-én délután a székesfehérvári Semmelweis Ignác utcában a helyi rendőrök ellenőriztek egy autót. ​Aligha gondolták, hogy ekkora fogás lesz belőle - írta meg a Feol.hu.

Még a bűnöző alsógatyáját is lerántották a rendőrök

Forrás: police.hu

A kocsi sofőrje, a 34 éves helyi férfi az ülése alá és az alsónadrágjába is dugott el drogot a rendőrök Facebook oldala szerint.

Alufóliába csomagolt, fehér, por állagú kábítószergyanús anyagot, és egy digitális mérleget találtak nála.

A lakását is átkutatták. Onnan is kábítószergyanús anyaggal szennyezett eszközöket, több százezer forintot és külföldi valutát foglaltak le. A gyanú szerint árulta a drogot. Kezdeményezték a díler letartóztatását, amit a bíróság elrendelt.

