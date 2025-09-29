Nem semmi: bőven volt dolguk hétvégén a rendőröknek

Magyarország területén a 2025. szeptember 26-án 0 órától 2025. április 28-án 24 óráig a rendőrök 103 személyi sérüléses közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek. Három halálos kimenetelű közlekedési balesetben 3 ember vesztette életét, 28 súlyos és 72 könnyű sérüléssel végződött - derül ki a Police.hu által közzétett országos hétvégi összesítőből.

Nem volt eseménytelen a rendőrök hétvégéje

Fotó: Police.hu

Több száz csibészt fogtak el a magyar rendőrök

A közlemény kitér rá, hogy a szolgálatot ellátó állomány összesen 615 személyt fogott el, közülük 93 embert az ellenük érvényben lévő körözés alapján, 259 főt bűncselekmény elkövetésén értek tetten. 648 embert állítottak elő, köztük 237 főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt, és további 17 személyt ittas vezetés gyanúja miatt. Biztonsági intézkedés 222 esetben történt.

A statisztika tartalmazza a péntek éjjel Csepelen történteket is. A rendőrök egy 27 éves sofőrt akartak igazoltatni, aki viszont ahelyett, hogy megállt volna, inkább a gázpedálra lépett. Ha érdekli a folytatás, kattintson az Origo cikkére.