A magyar rendőrök szeme is kikerekedett, mert ilyet még nem láttak

Egy békéscsabai férfi úgy döntött, jövedelmező magot vet a földjébe. Nem gabonát, hanem inkább olyasmit, amitől mások rosszul lehetnek vagy akár még nagyobb bajuk is lehet. A rendőrök közleménye szerint kábítószert tartalmazó kendert termesztett a tanyáján. 21 élő tő, illetve kisebb kiszerelésekben szárított, őrölt kender is volt nála - számolt be róla a Beol.hu.

A magyar rendőrök szeme is kikeredett, mert ilyet még nem láttak, fotó: Police.hu

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának munkatársai szeptember 15-én foglalták le a gigantikus mennyiségű kendert,

8 zsáknyi, azaz 174 kg szárított növényt.

Az akcióban, amit a Delta-program részeként hajtottak végre, a termesztéshez használt eszközöket is lefoglalták. A gyanú szerint a termesztő árulta is a növényi törmeléket és az őrleményt. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztályán kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják az őrizetbe vett férfit.

Egy miskolci párra is lecsaptak a rendőrök

Legutóbb 2025 májusában volt példa hasonló mennyiségű kábítószer lefoglalására, akkor egy miskolci pár láthatta volna el belőle az egész várost. Részletek az Origo.hu cikkében.