Facebook live: élőben közvetítették, ahogy rendőrökkel dulakodtak a saját házukban

A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt rendelt el nyomozást és vett őrizetbe három embert – írja a Bors. Az eset előzménye, hogy egy 15 éves tanuló megfenyegette iskolájában az iskolaőrt, ezt követően a rendőrség otthonában kereste fel a fiatalt.

A rendőrség kivonult a családi házhoz, ahol kitört a balhé

Fotó: police.hu

Intézkedni próbált a rendőrség, pörgött a Facebook live

A hatósághoz bejelentés érkezett a fenyegetésről, végül a rendőrök kivonultak a siófoki gyermek lakóhelyéhez. Az intézkedés során felszólították a bent tartózkodókat, hogy jöjjenek ki, ám

amikor az egyik rendőr ki akarta vezetni a fiút, az rátámadt az egyenruhásra.

Ekkor megjelentek a fiú szülei, akik a fiatalkorú előállítását erőszakkal igyekeztek megakadályozni, ezért erősítést kellett hívni.

A család élő adásban közvetítette a balhét,

a videót végül a rendőrség a család ellen használta fel. A gyanúsítottak kihallgatása jelenleg is folyamatban van.

