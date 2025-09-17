Hírlevél

család

Facebook live: élőben közvetítették, ahogy rendőrökkel dulakodtak a saját házukban

Ellenállt a rendőröknek egy 15 éves fiú, akinek nemsokára a rokonai is a segítségére siettek. A család élőben közvetítette, ahogy rendőrség megpróbálta bevinni a gyereket és ennek ellenálltak. A felvételt végül ellenük használták fel az eljárásban.
A Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség csoportosan elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt rendelt el nyomozást és vett őrizetbe három embert – írja a Bors. Az eset előzménye, hogy egy 15 éves tanuló megfenyegette iskolájában az iskolaőrt, ezt követően a rendőrség otthonában kereste fel a fiatalt.

A rendőrség kivonult a családi házhoz, ahol kitört a balhé
A rendőrség kivonult a családi házhoz, ahol kitört a balhé
Fotó: police.hu

Intézkedni próbált a rendőrség, pörgött a Facebook live

A hatósághoz bejelentés érkezett a fenyegetésről, végül  a rendőrök kivonultak a siófoki gyermek lakóhelyéhez. Az intézkedés során felszólították a bent tartózkodókat, hogy jöjjenek ki, ám 

amikor az egyik rendőr ki akarta vezetni a fiút, az rátámadt az egyenruhásra.

Ekkor megjelentek a fiú szülei, akik a fiatalkorú előállítását erőszakkal igyekeztek megakadályozni, ezért erősítést kellett hívni.

A család élő adásban közvetítette a balhét, 

a videót végül a rendőrség a család ellen használta fel. A gyanúsítottak kihallgatása jelenleg is folyamatban van.

Nemrég adtunk hírt arról az esetről is, amikor egy rendőr súlyosan megsérült egy letartóztatás során. A járőrök egy dühöngő ajkai férfihez vonultak ki, aki éppen szétverte lakása berendezését. Amikor a hatóság emberei be akartak menni a lakásba, a gyanúsított késsel kergette ki őket, majd utánuk dobott egy húsvágó bárdot, ami az egyik rendőr sípcsontjában állt meg. Az eset további részletei az Origo.hu korábbi cikkében.

 

