Bárddal akarta feldarabolni a rendőröket egy ajkai férfi

A Bors számolt be az ajkai férfi őrjöngéséről. A rendőrtámadás előtt gyógyszereket vett be, amit alkohollal öblített le. A veszélyes koktél olyan indulatokat váltott ki belőle, hogy értesíteni kellett a rendőröket.

A rendőrtámadás során kés és bárd is volt az őrjöngő férfinál Fotó: Illusztráció (Lum3n/Pexels)

Rendőrtámadás elborult elmével

Először nekiment az élettársának, majd a lakásban törni-zúzni kezdte a berendezési tárgyakat. Magához vett egy 20 cm-es pengéjű kést, és egy pénzkazettát kezdett el vele feszegetni. A házhoz riasztott rendőrök felszólították a férfit, hogy tegye le a kezében levő kést, de ahelyett, hogy szót fogadott volna, ő még rátett egy lapáttal. A konyhaszekrény egyik fiókjából

kirántott egy húsvágó bárdot, és azzal fenyegette meg az egyik rendőrt.

A rendőr ekihátrált a lakásból, de az ajtót résnyire nyitva hagyta, hogy könnygázzal tudja ártalmatlanítani a megvadult támadót.

A férfi az egyenruhás felé dobta a bárdot, és a sípcsontján el is találta, a rendőr megsebesült.

Miután őrizetbe vették, az egyébként bűntetett előéletű férfi mindent beismert. Letartóztatták. Akár 11 évet is tölthet egy cellában.

