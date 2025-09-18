Megrázó videófelvételeken a Párkány mellett lezuhant repülőgép utolsó pillanatai

Az Origo is beszámolt arról a repülőgép-balesetről, ami szombaton a kora délutáni órákban történt Párkány mellett, Kőhídgyarmat repterén. A balesetben egy ultrakönnyű repülőgép csapódott két utasával a földbe, esélyük sem volt a túlélésre. Szlovákiában szalagcímeken számoltak be a megdöbbentő esetről.

A párkányi repülőgép-baleset tragédiája. Az utasnak és a pilótának esélye sem volt a túlélésre

Fotó: Nyitra megyei rendőrség Facebook-oldala/Tv JOJ

A repülőgép-baleset körülményei és lehetséges okai

Az Origo a helyszínre látogatott és felvette a kapcsolatot több, az esetre rálátó forrással. Mielőtt kitérünk a beszámolókra, érdemes megnézni egy felvételt a balesetről. A videót a szlovák Tv JOJ tette közzé, ezen látszanak a gép és utasainak utolsó pillanatai. A képsorokat egy szemtanú rögzítette a telefonjával.

A videón az látszik, hogy a felszálló gép egy manőver közben hirtelen az orrára bukik, és egy hangár melletti bozótosba csapódik. A roncsokból szinte azonnal fekete füst gomolyog fel, amelyet a lángok követnek...

A pilóta és az utasa nem élte túl a becsapódást. Úgy tudjuk, a párkányi K. Attila (42) tapasztalt pilóta volt, 12 éve repült, rendszeresen szervezett sétarepüléseket. Információink szerint a férfi 33 éves utasa a rokona volt.

Lapunk megkért egy névtelenséget kérő pilótát – aki a lezuhant gépet jól ismerte és ült is benne –, hogy megnézve a szerencsétlenségről készült felvételeket, mondja el, szerinte mi okozhatta a becsapódást. Korábban olyan véleményeket is hallottunk, hogy a gépnek a felszállást követően nem volt meg a kellő magassága és sebessége, ez okozhatta a lezuhanást.

– Sokszor előfordulhat, hogy a pilóta korán, még a 100 km/h-ás sebesség elérése előtt már felemeli a repülőt, de ebben az esetben ez nem így történt – mondta szakértő forrásunk. Hozzátette:

Ez a gép egy Zodiac volt, 100 lóerős motorral és állítható légcsavarral.

A felvételek alapján a kellő magasság és a sebesség is megvolt. Ezekkel a gépekkel a megfelelő kezekben csodákat lehet művelni a levegőben. A légi akrobaták egyik kedvenc típusa ez a repülő, arról nem is beszélve, hogy

az előző tulajdonosa az ország egyik, ha nem a legjobb és legtapasztaltabb pilótája volt. A szombaton lezuhant gép számtalan utassal szállt fel korábban baleset nélkül.

Ez okozhatta a katasztrófát

– Személyes véleményem szerint a Zodiac kitűnő műszaki állapotban volt. Nagyon jól ismerem az előző tulajdonosát, tudom, milyen szeretettel viszonyult a géphez, amely néhány hónapja cserélt gazdát. Csak sejthetjük, mi történt a pilótafülkében, viszont az igazságot csak a gépen tartózkodók tudhatják. Egy biztos,

a legtöbb esetben a tapasztalt pilóták akkor zuhannak le, ha utassal repülnek.

Ezeket a gépeket mindkét ülésből lehet irányítani, a botkormány középen van, a pedálok viszont mindkét oldalon megtalálhatók. Számtalan oka lehet egy ilyen balesetnek, rosszullét, egy szerencsétlen mozdulat az utastól - mondta forrásunk. Hozzátette: az ilyen vizsgálatok során alaposan szemügyre veszik a roncsokat. Amennyiben a balesetekről vannak felvételek, azokat kikockázva részletesen kielemzik.