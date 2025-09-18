Hírlevél

Rendkívüli

Kész, ennyi volt: Trump véget vetett az orosz-ukrán háborúnak – és a győztest is kihirdették

repülőgép baleset

Megrázó videófelvételeken a Párkány mellett lezuhant repülőgép utolsó pillanatai

Olvasási idő: 10 perc
Szombaton szörnyű szerencsétlenség történt Kőhídgyarmat repülőterén: egy kisgép váratlanul lezuhant, az utas és a pilóta meghalt. Egy szemtanú mobiljával rögzítette a repülőgép-balesetet. Az Origo a szerencsétlenség helyszínén egy pilótával és Kőhídgyarmat polgármesterével beszélt arról, hogy mi vezethetett a katasztrófához.
Az Origo is beszámolt arról a repülőgép-balesetről, ami szombaton a kora délutáni órákban történt Párkány mellett, Kőhídgyarmat repterén. A balesetben egy ultrakönnyű repülőgép csapódott két utasával a földbe, esélyük sem volt a túlélésre. Szlovákiában szalagcímeken számoltak be a megdöbbentő esetről.

repülőgép-baleset
A párkányi repülőgép-baleset tragédiája. Az utasnak és a pilótának esélye sem volt a túlélésre
Fotó: Nyitra megyei rendőrség Facebook-oldala/Tv JOJ

A repülőgép-baleset körülményei és lehetséges okai 

Az Origo a helyszínre látogatott és felvette a kapcsolatot több, az esetre rálátó forrással. Mielőtt kitérünk a beszámolókra, érdemes megnézni egy felvételt a balesetről. A videót a szlovák Tv JOJ tette közzé, ezen látszanak a gép és utasainak utolsó pillanatai. A képsorokat egy szemtanú rögzítette a telefonjával. 

A videón az látszik, hogy a felszálló gép egy manőver közben hirtelen az orrára bukik, és egy hangár melletti bozótosba csapódik. A roncsokból szinte azonnal fekete füst gomolyog fel, amelyet a lángok követnek...

A pilóta és az utasa nem élte túl a becsapódást. Úgy tudjuk, a párkányi K. Attila (42) tapasztalt pilóta volt, 12 éve repült, rendszeresen szervezett sétarepüléseket. Információink szerint a férfi 33 éves utasa a rokona volt. 

Lapunk megkért egy névtelenséget kérő pilótát – aki a lezuhant gépet jól ismerte és ült is benne –, hogy megnézve a szerencsétlenségről készült felvételeket, mondja el, szerinte mi okozhatta a becsapódást. Korábban olyan véleményeket is hallottunk, hogy a gépnek a felszállást követően nem volt meg a kellő magassága és sebessége, ez okozhatta a lezuhanást.

– Sokszor előfordulhat, hogy a pilóta korán, még a 100 km/h-ás sebesség elérése előtt már felemeli a repülőt, de ebben az esetben ez nem így történt – mondta szakértő forrásunk. Hozzátette:

Ez a gép egy Zodiac volt,  100 lóerős motorral és állítható légcsavarral.

A felvételek alapján a kellő magasság és a sebesség is megvolt. Ezekkel a gépekkel a megfelelő kezekben csodákat lehet művelni a levegőben. A légi akrobaták egyik kedvenc típusa ez a repülő, arról nem is beszélve, hogy 

az előző tulajdonosa az ország egyik, ha nem a legjobb és legtapasztaltabb pilótája volt. A szombaton lezuhant gép számtalan utassal szállt fel korábban baleset nélkül.

Ez okozhatta a katasztrófát

– Személyes véleményem szerint a Zodiac kitűnő műszaki állapotban volt. Nagyon jól ismerem az előző tulajdonosát, tudom, milyen szeretettel viszonyult a géphez, amely néhány hónapja cserélt gazdát. Csak sejthetjük, mi történt a pilótafülkében, viszont az igazságot csak a gépen tartózkodók tudhatják. Egy biztos,

 a legtöbb esetben a tapasztalt pilóták akkor zuhannak le, ha utassal repülnek.

Ezeket a gépeket mindkét ülésből lehet irányítani, a botkormány középen van, a pedálok viszont mindkét oldalon megtalálhatók. Számtalan oka lehet egy ilyen balesetnek, rosszullét, egy szerencsétlen mozdulat az utastól - mondta forrásunk. Hozzátette: az ilyen vizsgálatok során alaposan szemügyre veszik a roncsokat. Amennyiben a balesetekről vannak felvételek, azokat kikockázva részletesen kielemzik. 

Szakértő forrásunk szerint a felvételen úgy tűnik, hogy a pilóta irányba tette a gépet, de a repülő ettől hirtelen eltért. 

Valószínűleg az utas, miközben kinézett az ablakon, véletlenül a pedálra léphetett, emiatt a gép úgy viselkedett, ahogy a felvételen látható. Ha nagyobb magasságban vannak, a pilóta, lévén hogy tapasztalt, tudott volna korrigálni. Mivel még alacsonyan repültek, erre esélye sem volt. Azonban a hivatalos vizsgálati eredmények nyilvánosságra hozatala előtt felesleges találgatni, csak ők tudhatták odafent, hogy mi is történt valójában...

Hivatalában fogadta Kőhídgyarmat polgármestere az Origót

Ján Richtárik közeli barátja volt K. Attilának, közel húsz éve ismerték egymást. – Nagyon jó viszonyban voltunk. Ha egy szóval akarnám jellemezni őt, azt mondanám, pótolhatatlan. 

Hatalmas űrt hagyott maga után, és én személyesen egy nagyon közeli barátomat veszítettem el"

 – nyilatkozta megtörten Ján Richtárik.

A polgármester kitért arra is, hogy Attila a közeli Helemba település önkéntes tűzoltója volt, aki a saját idejéből és pénzéből igyekezett a legkorszerűbb eszközökkel ellátni a tűzoltóságot. 

 – Kőhídgyarmatnak is vannak önkéntes tűzoltói, én is a tag vagyok. Attila számtalan alkalommal segített nekünk. Olyan ember volt, akit, ha hajnali kettőkor felhívtam volna, nem azt kérdezi, hogy miért, hanem azt, hogy hogyan!

 – mondta portálunknak a polgármester.

A településvezető szerint az elhunyt hivatásos katona is volt, aki több mint egy évtizede repült. A szerencsétlenség idején Ján Richtárik éppen a testvértelepülésükön, Tokodaltárón volt egy rendezvényen. 

Ekkor hívtak fel a szörnyű hírrel. Azonnal autóba ültem, és rohantam haza. Tokodaltáró polgármestere rögtön a segítségemre sietett, és átvállalta a rendezvénnyel kapcsolatos feladataimat. A helyszínre érve szembesültem a a tragédia részleteivel. Úgy tudom, körülbelül tízen vártak a helyszínen a sétarepülésre, és Attila piros színű gépe mellett egy fehér repülő is a levegőbe emelkedett. 

A becsapódást követően a fehér gép pilótája volt az első, aki a lángoló roncsokhoz rohant, és megkezdte az oltást. Ő húzta ki a roncsok alól a két testet, de az életüket, sajnos, már nem lehetett megmenteni. A kiérkező mentők már csak a halálukat tudták megállapítani.

 

