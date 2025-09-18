Megrázó videófelvételeken a Párkány mellett lezuhant repülőgép utolsó pillanatai

Az Origo is beszámolt arról a repülőgép-balesetről, ami szombaton a kora délutáni órákban történt Párkány mellett, Kőhídgyarmat repterén. A balesetben egy ultrakönnyű repülőgép csapódott két utasával a földbe, esélyük sem volt a túlélésre. Szlovákiában szalagcímeken számoltak be a megdöbbentő esetről.
Az Origo a helyszínre látogatott és felvette a kapcsolatot több, az esetre rálátó forrással. Mielőtt kitérünk a beszámolókra, érdemes megnézni egy felvételt a balesetről. A videót a szlovák Tv JOJ tette közzé, ezen látszanak a gép és utasainak utolsó pillanatai. A képsorokat egy szemtanú rögzítette a telefonjával.
A videón az látszik, hogy a felszálló gép egy manőver közben hirtelen az orrára bukik, és egy hangár melletti bozótosba csapódik. A roncsokból szinte azonnal fekete füst gomolyog fel, amelyet a lángok követnek...
A pilóta és az utasa nem élte túl a becsapódást. Úgy tudjuk, a párkányi K. Attila (42) tapasztalt pilóta volt, 12 éve repült, rendszeresen szervezett sétarepüléseket. Információink szerint a férfi 33 éves utasa a rokona volt.
Lapunk megkért egy névtelenséget kérő pilótát – aki a lezuhant gépet jól ismerte és ült is benne –, hogy megnézve a szerencsétlenségről készült felvételeket, mondja el, szerinte mi okozhatta a becsapódást. Korábban olyan véleményeket is hallottunk, hogy a gépnek a felszállást követően nem volt meg a kellő magassága és sebessége, ez okozhatta a lezuhanást.
– Sokszor előfordulhat, hogy a pilóta korán, még a 100 km/h-ás sebesség elérése előtt már felemeli a repülőt, de ebben az esetben ez nem így történt – mondta szakértő forrásunk. Hozzátette:
Ez a gép egy Zodiac volt, 100 lóerős motorral és állítható légcsavarral.
A felvételek alapján a kellő magasság és a sebesség is megvolt. Ezekkel a gépekkel a megfelelő kezekben csodákat lehet művelni a levegőben. A légi akrobaták egyik kedvenc típusa ez a repülő, arról nem is beszélve, hogy
az előző tulajdonosa az ország egyik, ha nem a legjobb és legtapasztaltabb pilótája volt. A szombaton lezuhant gép számtalan utassal szállt fel korábban baleset nélkül.
– Személyes véleményem szerint a Zodiac kitűnő műszaki állapotban volt. Nagyon jól ismerem az előző tulajdonosát, tudom, milyen szeretettel viszonyult a géphez, amely néhány hónapja cserélt gazdát. Csak sejthetjük, mi történt a pilótafülkében, viszont az igazságot csak a gépen tartózkodók tudhatják. Egy biztos,
a legtöbb esetben a tapasztalt pilóták akkor zuhannak le, ha utassal repülnek.
Ezeket a gépeket mindkét ülésből lehet irányítani, a botkormány középen van, a pedálok viszont mindkét oldalon megtalálhatók. Számtalan oka lehet egy ilyen balesetnek, rosszullét, egy szerencsétlen mozdulat az utastól - mondta forrásunk. Hozzátette: az ilyen vizsgálatok során alaposan szemügyre veszik a roncsokat. Amennyiben a balesetekről vannak felvételek, azokat kikockázva részletesen kielemzik.
Szakértő forrásunk szerint a felvételen úgy tűnik, hogy a pilóta irányba tette a gépet, de a repülő ettől hirtelen eltért.
Valószínűleg az utas, miközben kinézett az ablakon, véletlenül a pedálra léphetett, emiatt a gép úgy viselkedett, ahogy a felvételen látható. Ha nagyobb magasságban vannak, a pilóta, lévén hogy tapasztalt, tudott volna korrigálni. Mivel még alacsonyan repültek, erre esélye sem volt. Azonban a hivatalos vizsgálati eredmények nyilvánosságra hozatala előtt felesleges találgatni, csak ők tudhatták odafent, hogy mi is történt valójában...
Ján Richtárik közeli barátja volt K. Attilának, közel húsz éve ismerték egymást. – Nagyon jó viszonyban voltunk. Ha egy szóval akarnám jellemezni őt, azt mondanám, pótolhatatlan.
Hatalmas űrt hagyott maga után, és én személyesen egy nagyon közeli barátomat veszítettem el"
– nyilatkozta megtörten Ján Richtárik.
A polgármester kitért arra is, hogy Attila a közeli Helemba település önkéntes tűzoltója volt, aki a saját idejéből és pénzéből igyekezett a legkorszerűbb eszközökkel ellátni a tűzoltóságot.
– Kőhídgyarmatnak is vannak önkéntes tűzoltói, én is a tag vagyok. Attila számtalan alkalommal segített nekünk. Olyan ember volt, akit, ha hajnali kettőkor felhívtam volna, nem azt kérdezi, hogy miért, hanem azt, hogy hogyan!
– mondta portálunknak a polgármester.
A településvezető szerint az elhunyt hivatásos katona is volt, aki több mint egy évtizede repült. A szerencsétlenség idején Ján Richtárik éppen a testvértelepülésükön, Tokodaltárón volt egy rendezvényen.
Ekkor hívtak fel a szörnyű hírrel. Azonnal autóba ültem, és rohantam haza. Tokodaltáró polgármestere rögtön a segítségemre sietett, és átvállalta a rendezvénnyel kapcsolatos feladataimat. A helyszínre érve szembesültem a a tragédia részleteivel. Úgy tudom, körülbelül tízen vártak a helyszínen a sétarepülésre, és Attila piros színű gépe mellett egy fehér repülő is a levegőbe emelkedett.
A becsapódást követően a fehér gép pilótája volt az első, aki a lángoló roncsokhoz rohant, és megkezdte az oltást. Ő húzta ki a roncsok alól a két testet, de az életüket, sajnos, már nem lehetett megmenteni. A kiérkező mentők már csak a halálukat tudták megállapítani.