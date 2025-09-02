Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyin elképesztő dolgot mondott Ficónak – mit lép a szlovák miniszterelnök?

részeg

Hatalmas balhé tört ki a magyar buszpályaudvaron

56 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy ártatlan ásványvíz kérésből indult ki minden, de pillanatok alatt balhé kerekedett a zalai buszpályaudvaron. A részeg férfiak rossz embert néztek ki maguknak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
részegbuszállomásvádemelésbíróságkötekedésZalabalhé

Április elsején nem csak tréfára került sor Zalában, ugyanis részeg férfiak úgy gondolták, jó ötlet beleszólni egy józan utas életébe. Ennél nagyobbat nem is tévedhettek volna - adta hírül a Zaol.hu.

részeg férfiak, bíróság, buszpályaudvar
A részeg férfiak tettükért bíróság előtt kell felelni - Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A történet egy büfében kezdődött, ahol egy 24 éves, murakeresztúri férfi mindössze egy ásványvizet akart venni. Kifelé menet a pultossal egy cigarettát is elszívott. Ekkor jelent meg a két részeg férfi, akiket már korábban kipenderítettek a helyről. Ők azt hitték, hogy a józan férfi az, akivel korábban összeakaszkodtak. Hatalmasat tévedtek, de ez nem akadályozta meg őket abban, hogy belekössenek.

Részeg férfiak a bíróság előtt

Előbb lökdösődtek egy kicsit, majd az egyik részeg hatalmasat kapott a tarkójára, de nem érdekelte. Sem ő, sem a társa nem állt le. Tovább provokálták a józan férfit, aminek végül meg is lett az eredménye. Kiszemelt áldozatuknál elszakadt a türelem cérnája. 

Akkorákat húzott ököllel az egyik kötekedő arcába, hogy az a földre zuhant.  Aztán még bele is rúgott, és addig ütötte, amíg a másik részeg támadó közbe nem lépett.

A vége az egyik részegnél arccsonttörés és több könnyebb sérülés lett, az ütlegelő józan fiatalnál pedig vádemelés. A Nagykanizsai Járási Ügyészség testi sértés miatt emelt vádat a józan ember ellen, a balhénak így majd a bíróságon lesz folytatása.

A nyár közepén is lekapcsoltak a hatóságok egy részeg randalírozót. Ő egy utcai közlekedési táblába kötött bele és azt ütögette. Ellene a Gyulai Járási Ügyészség emelt vádat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!