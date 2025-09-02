Hatalmas balhé tört ki a magyar buszpályaudvaron

Április elsején nem csak tréfára került sor Zalában, ugyanis részeg férfiak úgy gondolták, jó ötlet beleszólni egy józan utas életébe. Ennél nagyobbat nem is tévedhettek volna - adta hírül a Zaol.hu.

A részeg férfiak tettükért bíróság előtt kell felelni - Fotó: Shutterstock/Illusztráció

A történet egy büfében kezdődött, ahol egy 24 éves, murakeresztúri férfi mindössze egy ásványvizet akart venni. Kifelé menet a pultossal egy cigarettát is elszívott. Ekkor jelent meg a két részeg férfi, akiket már korábban kipenderítettek a helyről. Ők azt hitték, hogy a józan férfi az, akivel korábban összeakaszkodtak. Hatalmasat tévedtek, de ez nem akadályozta meg őket abban, hogy belekössenek.

Részeg férfiak a bíróság előtt

Előbb lökdösődtek egy kicsit, majd az egyik részeg hatalmasat kapott a tarkójára, de nem érdekelte. Sem ő, sem a társa nem állt le. Tovább provokálták a józan férfit, aminek végül meg is lett az eredménye. Kiszemelt áldozatuknál elszakadt a türelem cérnája.

Akkorákat húzott ököllel az egyik kötekedő arcába, hogy az a földre zuhant. Aztán még bele is rúgott, és addig ütötte, amíg a másik részeg támadó közbe nem lépett.

A vége az egyik részegnél arccsonttörés és több könnyebb sérülés lett, az ütlegelő józan fiatalnál pedig vádemelés. A Nagykanizsai Járási Ügyészség testi sértés miatt emelt vádat a józan ember ellen, a balhénak így majd a bíróságon lesz folytatása.

A nyár közepén is lekapcsoltak a hatóságok egy részeg randalírozót. Ő egy utcai közlekedési táblába kötött bele és azt ütögette. Ellene a Gyulai Járási Ügyészség emelt vádat.