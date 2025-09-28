Ajtóval együtt zuhant ki a driftelő kocsiból a részeg sofőr

A Szon.hu már egyszer beszámolt a súlyos balesetről, amely még májusban történt a 4903-as út 14-es kilométerszelvényénél, Nyírlugos irányából Nyírbéltek felé. Egy péntek éjszaka egy férfi túl bátor volt, ittasan ült a kocsiba. Nem jutott messzire a részeg sofőr. Egy balos kanyarban elveszítette az uralmát a jármű felett, és lesodródott az útról.

A részeg sofőr ajtóstul zuhant ki a kocsiból

Fotó: Illusztráció (Ajkamentők Facebook oldala/Veol.hu)

Részeg sofőr drifftelése

Az autó többszöri megpördülés után az oldalára borulva csapódott a földbe, de ekkor a részeg vezetője már nem ült a járműben.

A becsapódást megelőzően a baloldali ajtóval együtt kizuhant a járműből, és az ajtóval az út másik oldalán landolt.

Súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülésekkel került kórházba.

Sérülések mellé hatalmas büntetés

Dr. Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője arról tájékozatta a hírportált, hogy a részeg sofőr egyébként büntetlen előéletű, a cselekményét beismerte és meg is bánta. A pénzbüntetés és járművezetéstől való eltiltása mellett – az ügyészség indítványa alapján – a tetemes bűnügyi költséget is behajtják rajta.

