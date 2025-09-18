Rollerrel száguldott a tragédiába a győri férfi

Egy halálos kimenetelű baleset történt Győrben, miután egy személygépkocsi frontálisan összeütközött egy elektromos rollerrel – írta a Vaol.hu.

Frontálisan ütközött egy rolleres egy autóval, a rolleres meghalt a balesetben (Illusztráció)

Fotó: Shutterstock

A rolleres helyszínen meghalt

A rendőrség tájékoztatása szerint a baleset szeptember 18-án hajnali 3 óra 20 perc körül következett be a Régi Szentiváni úton. Az incidensben a rollert vezető, 30 év körüli győri férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt. A mentők megpróbálták újraéleszteni, de a férfi életét nem sikerült megmenteni.

Egy rolleres métereket repült, miután elütötte egy autó a zebrán

A rendőrség videofelvételekkel hívja fel a figyelmet a rolleresek felelőtlen közlekedésére. A felvételen két baleset is látható, amelyek Nyíregyházán történtek. Az első videón egy rolleres a fák takarásából fékezés nélkül hajtott a zebrára, ahol egy autó elé került. A másik felvételen ketten száguldottak át egy gyalogos-átkelőhelyen, és egy takarásból induló autó ütötte el őket.

Pontosan az ilyen esetek miatt kellett a KRESZ-t megváltoztatni, hogy ne történjenek ilyen balesetek. A változásokról az Origo.hu oldalán olvashatnak.