E-rollerek szedik áldozataikat: rekord számú gyerek került kórházba

A gyermekek körében népszerű elektromos rollerekkel súlyosabb sérüléseket lehet szerezni, mint a hagyományos rollerrel vagy kerékpárral. Nem ez az első eset, hogy a kórház a biztonságos közlekedés fontosságára hívja fel a figyelmet: idén júliusban már a Facebookon is több megrázó posztot tettek közzé a rollerek veszélyeiről.

Egyre több gyerek esik áldozatául a közkedvelt elektromos rollernek

Fotó: Konstantin K4 / Shutterstock

A Bethesda Gyermekkórház közleményében arra figyelmeztet, hogy az aszfalt keményebb, mint az emberi test, különösen a gyermekeké, ezért fokozottan veszélyes. Ahogy világszerte, úgy Magyarországon is rohamosan nő az elektromos rollerek használata, és ezzel együtt a balesetek száma is.

Elektromos rollerek a reflektorfényben

Az e-rollerek használatából eredő sérülések skálája igen széles, a kisebb zúzódásoktól a súlyos, akár műtétet igénylő sérülésekig terjed. A Bethesda Gyermekkórház adatai szerint a budapesti ellátásban havonta mintegy 150 gyermeket kezelnek hasonló balesetek miatt.

Dr. Halász Gergely, a Gyermeksürgősségi Osztály főorvosa szerint a balesetek száma a nyári szünidőben ugrott meg.

A sérülések legtöbbször a felső végtagokat érintik, de minden ötödik esetben fejsérülés történt, ami a sisakhasználat hiányára utal. Az egyik legsúlyosabb esetben egy gyermek a veséjét vesztette el.

A főorvos kiemeli, hogy a rollerezés veszélyes, és mindenkit arra kér, hogy felelősségteljesen és a szükséges óvintézkedések betartásával közlekedjen.

