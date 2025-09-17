Magától gyulladt ki egy elektromos roller egy társasházban

A napokban számos rolleres baleset történt. Újabb elektromos roller okozott aggodalmat Szombathely városában - írta meg a Vaol.hu.

Előjelek nélkül gyulladt fel az elektromos roller

Fotó: government.nl

A szombathelyi hivatásos tűzoltók eredményesen megfékezték a kialakult tüzet, majd a lakást is átszellőztették. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, azonban szerencsére senki nem sérült meg.

A Kukirin G2 elektromos roller néhány nappal ezelőtt megázott

Valószínűleg Akkor jutott víz akkumulátorhoz, amikor a roller tulajdonosa néhány napja esőben használta. A roller nem volt töltőre csatlakoztatva a tűzeset idején, gyakorlatilag magától gyulladt ki az eszköz.

Az elektromos roller nem gyerekjáték: rekord számú kiskorú került rollerbaleset miatt kórházba idén nyáron. A Bethesda Gyermekkórházban olyan ügyeleti napok is rendszeresek voltak júliusban, amikor 5-6 kiskorú kereste fel őket rolleres baleset miatt egy nap lefolyása alatt.