Ez nagyon durva: kigyulladt egy roller a negyediken, nem is volt töltőn

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán egy újabb veszélyes meghibásodásról számolt be. Csak a szerencsén múlott, hogy nem egy hatalmas tűzeset lett a dologból, ami akár emberéleteket is követelhetett volna. A rollerben valami oknál fogva zárlat keletkezhetett.
Szombathelyen egy tizenéves rollere egyszer csak elkezdett szikrázni és füstölni egy tízemeletes panelház negyedik emeleti lakásában. Rossz belegondolni, mi történhetett volna, ha senki sem tartózkodik otthon. A roller annak ellenére gyulladt ki, hogy nem volt a töltőjére csatlakoztatva.
A jármű vélhetően azért kapott lángra, mert néhány napja beázott. Tulajdonosa szétszedte, hogy kiszáradjon. Miután megszáradt, feltöltötte és kipróbálta, működik-e, a roller azonban rövid idő után leállt. Ezt követően gyulladt ki a szobában, ahol a tűz miatt kis helyen megsérült a parketta és az ágy is"
– írják a katasztrófavédők.
Az ilyen esetek megelőzésére a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a következőket tanácsolja:
Ha nem a kellő óvatossággal kezeljük a rollereket, annak súlyos következményei lehetnek. Az öngyulladás mellett a közutakon is számtalan súlyos baleset történt már. Legutóbb a győri tragédiában egy 30 éves férfi belehalt a sérüléseibe, miután frontálisan ütközött egy autóval. A megrázó drámáról az Origo is beszámolt, amit ide kattintva tudnak elolvasni!