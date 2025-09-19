Ez nagyon durva: kigyulladt egy roller a negyediken, nem is volt töltőn

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Facebook-oldalán egy újabb veszélyes meghibásodásról számolt be. Csak a szerencsén múlott, hogy nem egy hatalmas tűzeset lett a dologból, ami akár emberéleteket is követelhetett volna. A rollerben valami oknál fogva zárlat keletkezhetett.

Szombathelyen gyulladt ki egy panelház lakásában a roller, csak a szerencsén múlt, hogy nem történt tragédia Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság/Facebook

Szombathelyen egy tizenéves rollere egyszer csak elkezdett szikrázni és füstölni egy tízemeletes panelház negyedik emeleti lakásában. Rossz belegondolni, mi történhetett volna, ha senki sem tartózkodik otthon. A roller annak ellenére gyulladt ki, hogy nem volt a töltőjére csatlakoztatva.

Az elektromos roller magánszáma

A jármű vélhetően azért kapott lángra, mert néhány napja beázott. Tulajdonosa szétszedte, hogy kiszáradjon. Miután megszáradt, feltöltötte és kipróbálta, működik-e, a roller azonban rövid idő után leállt. Ezt követően gyulladt ki a szobában, ahol a tűz miatt kis helyen megsérült a parketta és az ágy is"

– írják a katasztrófavédők.

Az ilyen esetek megelőzésére a Katasztrófavédelmi Igazgatóság a következőket tanácsolja:

Ha töltés közben túlmelegedik a vezeték vagy a roller, a helyzet fixen forró lesz, azonnal húzd ki a csatlakozót! Ha sérült a vezeték vagy a csatlakozó, ne használd! Ne tekerd fel a hosszabbítót! (ami azt illeti, a hangerőt se, mert nem fogod hallani, ha dudálnak, csengetnek, vagy Kovács Kati énekel.) Ha menet közben történik valami szokatlan, állj meg! Ne szereld szét házilag a rollert, ezt bízd szakemberre! (lsd. a konkrét esetet) Ha víz, ütés vagy sérülés éri, három-négy napig helyezd karanténba – olyan szabadon lévő fedett helyre vidd, ahol nem tud körülötte semmi meggyulladni! Az égő lítium-akkumulátor mérgező füstöt bocsát ki – azonnal hagyd el a helyiséget és hívd a tűzoltókat! Ha eloltottad, tedd bele vízbe, – vödör, lavór, kád – hogy ne tudjon újra kigyulladni! Csak akkor próbáld meg eloltani, ha el tudod kerülni, hogy a füstjét belélegezd, és nem kockáztatod a testi épséged! Nagyon fontos! Akár sikerül eloltanod, akár nem, mindenképpen hívd a 112-es segélyhívószámot és mondd el, mi történt! (de úgyis kifaggatunk.) Ne keverd össze a sorrendet! A cselekvési sorrendre gondoltunk: előbb áramtalaníts, aztán olts!

Ha nem a kellő óvatossággal kezeljük a rollereket, annak súlyos következményei lehetnek. Az öngyulladás mellett a közutakon is számtalan súlyos baleset történt már. Legutóbb a győri tragédiában egy 30 éves férfi belehalt a sérüléseibe, miután frontálisan ütközött egy autóval. A megrázó drámáról az Origo is beszámolt, amit ide kattintva tudnak elolvasni!