Tízéves kisfiú halt meg egy rollerbalesetben

Egy 10 éves gyermek július 11-én, Kányházán esett el egy kölcsönkapott eszközzel és olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy két hónapnyi kórházi ápolás után belehalt sérüléseibe – írta a Baon.hu a rollerbaleset kapcsán.
A rendőrség tájékoztatása szerint az esés következtében a gyermek szíve és légzése leállt, a helyszínre riasztott intenzív terápiás egység újraélesztette, majd a nagybányai sürgősségi osztályra szállították – írta az eset kapcsán a Borsonline. Az orvosok megfeszített munkája hiábavalónak bizonyult, a kisfiú meghalt.
Néhány napja Győrben történt tragédia. Szeptember 18-án hajnalban egy elektromos rollerrel közlekedő férfi ütközött egy személygépkocsival. A rolleres a helyszínen szörnyethalt – írta meg az Origo.hu.
A történtek kapcsán érdemes megemlíteni: a Bethesda Gyermekkórház adatai szerint idén nyáron soha nem látott mennyiségű sérültet láttak el rollerbaleset miatt:
A szakemberek szerint a sisak és a megfelelő védőfelszerelés sok tragédiát megelőzhetne.