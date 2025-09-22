Tízéves kisfiú halt meg egy rollerbalesetben

Egy 10 éves gyermek július 11-én, Kányházán esett el egy kölcsönkapott eszközzel és olyan súlyos fejsérülést szenvedett, hogy két hónapnyi kórházi ápolás után belehalt sérüléseibe – írta a Baon.hu a rollerbaleset kapcsán.

Rollerbalesetben meghalt egy tíz éves gyermek. A tragédia a legtöbbször megelőzhető lenne a megfelelő védőfelszereléssel

Fotó: cottonbro studio /pexels

Sokáig küzdöttek a rollerbaleset sérültjéért az orvosok

A rendőrség tájékoztatása szerint az esés következtében a gyermek szíve és légzése leállt, a helyszínre riasztott intenzív terápiás egység újraélesztette, majd a nagybányai sürgősségi osztályra szállították – írta az eset kapcsán a Borsonline. Az orvosok megfeszített munkája hiábavalónak bizonyult, a kisfiú meghalt.

Néhány napja Győrben történt tragédia. Szeptember 18-án hajnalban egy elektromos rollerrel közlekedő férfi ütközött egy személygépkocsival. A rolleres a helyszínen szörnyethalt – írta meg az Origo.hu.

A történtek kapcsán érdemes megemlíteni: a Bethesda Gyermekkórház adatai szerint idén nyáron soha nem látott mennyiségű sérültet láttak el rollerbaleset miatt:

júliusban 51 gyermek szorult ellátásra,

a nyár további részében havonta csak Budapesten 150 gyermek szenvedett rollerbalesetet,

minden ötödik szerencsétlenség fejsérüléssel jár,

és több mint tíz gyermek állapota volt életveszélyes.