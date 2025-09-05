Ijesztő baleset: autók elé zuhant egy rolleres

Az elmúlt néhány évben Nyíregyházán is megsokasodott ez elektromos rollerrel közlekedők száma és a rolleres balesetek is megszaporodtak - írja a Szon.hu. Tavaly Rakamaz és Tokaj között egy férfi és kizuhant a 38-as főútra a Tisza-hídon az autók közé.
Az elektromos rollereket eredetileg aligha arra szánták, hogy autót, biciklit vagy tömegközeledési eszközöket helyettesítsenek az utakon. Ma viszont sokan pont ezért állnak rájuk. Kétségtelenül gyorsabbak, mintha gyalogolna valaki. Csakhogy van velük egy elég nagy gond. Mivel nem a közutakon kellene használni, veszélyesek. Nem az indulás és a sebesség jelent igazán nagy kihívást egy rolleresnek, hanem az, amikor vészhelyzetben hirtelen le kell fékeznie. Ez nem megy. Ez nem egy bicikli, vagy egy autó. A helyzetet pedig nehezíti, ha az illető még részeg is, mint az említett esetben.
Tavaly nyáron Rakamaz és Tokaj között egy férfi részegen rollerezett, elvágódott és kizuhant a 38-as főútra a Tisza-hídon az autók közé. Csúnyán összetörte magát, mentőt kellett hozzá hívni. És ez csak egy azok közül, melyek sokkal rosszabbul is végződhettek volna"
– mondta Bordás Béla városgondnok korábban.
A gondot az okozta, hogy a részeg rolleres azt gondolta, fel tud ugrani az útpadkára, de nem tudott. Mentő vitte be a kórházba.
Ugyanakkor az sem ritka, hogy ketten állnak rá egy rollerre. Ez azért nem jó, mert két embernek sokkal nehezebb megtartania az egyensúlyt és a legkisebb rossz mozdulat és balesethez vezethez. Különösen akkor, ha a két rolleres beszélget, nevetgél. Nemrég Nyíregyházán egy parkoló autó épp kifordult az útra, amikor egy rolleres belerohant hatalmas sebességgel.
Az Országos Mentőszolgálat is felhívta az elektromos rolleresek figyelmét. Közösségi oldalukon megírták, mekkora veszélynek teszik ki magukat azok, akik a legalapvetőbb szabályokat sem tartják be.
"A védőfelszerelés életet menthet. A bukósisak csökkenti a súlyos koponyasérülés kockázatát, a csukló-, könyök- és térdvédők pedig a leggyakoribb sérülésektől – a csonttörésektől és zúzódásoktól – óvják meg a rollerezőt. Legalább ilyen fontos a láthatóság: nem elég jól látni, hanem látszani is kell. Fényvisszaverő ruházat, lámpa vagy prizma használatával sok baleset megelőzhető, hiszen a járművezetők időben észlelik a rollert.
Tapasztalataink szerint a sérültek nagy része nem viselt sisakot, és nem gondoskodott a láthatóságról sem"
– mondta a Szon.hu-nak Ménes Dávid mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) regionális szóvivője.
Rollerezés közben veszélyes telefonálni és füllhallgatóval zenét hallgatni, mert ez mind eltereli a figyelmét a rolleresnek és a közeledő autót sem hallja. Az pedig különösen nagy kockázatot jelent,
ha valaki alkohol vagy egyéb szer hatása alatt áll, mert lassul a reakcióideje, és mint tudjuk, az egyensúlyérzéke sem az igazi.
A jármű műszaki állapota– például a fékek és világítás – kritikus, és a környezeti tényezőket is figyelembe kell venni: nedves, havas vagy jeges burkolaton a roller instabil, egy kisebb úthiba vagy kátyú is balesethez vezethet"
– tette hozzá Ménes Dávid.
Egy biztos, bármi is volt a tervezők eredeti szándéka, a roller ma már egy olyan közlekedési eszköz, amely az utakon is haladhat, így a rolleresekre is vonatkozik a KRESZ, amit be kell tartani.
Alig csengettek be az iskolákban, máris súlyos baleset történt egy 16 éves fiúval Nyíregyházán. Az órára siető kamasz rollerrel ütközött össze egy autóval, kórházba kellett vinni.
Van, amikor nem tudjuk ép ésszel felfogni, mire képesek egyesek a közutakon. Rolleres támadta be 90 km/h-ás sebességgel a 6-os főutat.
Egy lány egy nagyobb, fiatalokból álló társasággal együtt, közösen száguldozott elektromos rollerrel az utcán Kaposváron augusztus 24-én. Kezdetben felszabadult volt a hangulat, de egyetlen rossz mozdulat elegendő volt ahhoz, hogy minden megváltozzon. A rollerező lány elvesztette az uralmát a jármű felett és súlyosan megsérült.
Egy egri rolleres nem vette észre, hogy előtte van a kovácsoltvas kapu, "arccal vette le". Mentők és rendőrök is érkeztek a helyszínre, részeletek itt.
Halálra gázolt egy rollerező férfit egy buszsofőr Budapesten 2020-ban. Sokkoló videót tettek közzé az esetről, amelyet itt nézhet meg.
Két fiatal sisak nélkül, elektromos rolleren, egymásba kapaszkodva hajtott fel a ceglédi Kossuth tér előtti zebrára.
Ekkor ütköztek egy áthaladó autóval. A Bpiautósok oldalán közzétett fedélzeti kamerás felvételből látható, hogy a baleset figyelmetlenség és szabályszegés következménye volt.
Több rolleres balesetet is összevágtak az alábbi felvételen, ezeket a rollereseket is zebrán érte baleset: