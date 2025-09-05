Ijesztő baleset: autók elé zuhant egy rolleres

Az elmúlt néhány évben Nyíregyházán is megsokasodott ez elektromos rollerrel közlekedők száma és a rolleres balesetek is megszaporodtak - írja a Szon.hu. Tavaly Rakamaz és Tokaj között egy férfi és kizuhant a 38-as főútra a Tisza-hídon az autók közé.

Rolleres baleset Nyíregyháza egyik forgalmas kereszteződésében

Fotó: Bordás Béla

Egyre többször sérülnek meg rolleresek

Az elektromos rollereket eredetileg aligha arra szánták, hogy autót, biciklit vagy tömegközeledési eszközöket helyettesítsenek az utakon. Ma viszont sokan pont ezért állnak rájuk. Kétségtelenül gyorsabbak, mintha gyalogolna valaki. Csakhogy van velük egy elég nagy gond. Mivel nem a közutakon kellene használni, veszélyesek. Nem az indulás és a sebesség jelent igazán nagy kihívást egy rolleresnek, hanem az, amikor vészhelyzetben hirtelen le kell fékeznie. Ez nem megy. Ez nem egy bicikli, vagy egy autó. A helyzetet pedig nehezíti, ha az illető még részeg is, mint az említett esetben.

Tavaly nyáron Rakamaz és Tokaj között egy férfi részegen rollerezett, elvágódott és kizuhant a 38-as főútra a Tisza-hídon az autók közé. Csúnyán összetörte magát, mentőt kellett hozzá hívni. És ez csak egy azok közül, melyek sokkal rosszabbul is végződhettek volna"

– mondta Bordás Béla városgondnok korábban.

A gondot az okozta, hogy a részeg rolleres azt gondolta, fel tud ugrani az útpadkára, de nem tudott. Mentő vitte be a kórházba.

Ugyanakkor az sem ritka, hogy ketten állnak rá egy rollerre. Ez azért nem jó, mert két embernek sokkal nehezebb megtartania az egyensúlyt és a legkisebb rossz mozdulat és balesethez vezethez. Különösen akkor, ha a két rolleres beszélget, nevetgél. Nemrég Nyíregyházán egy parkoló autó épp kifordult az útra, amikor egy rolleres belerohant hatalmas sebességgel.

Életet menthet egy sisak

Az Országos Mentőszolgálat is felhívta az elektromos rolleresek figyelmét. Közösségi oldalukon megírták, mekkora veszélynek teszik ki magukat azok, akik a legalapvetőbb szabályokat sem tartják be.

"A védőfelszerelés életet menthet. A bukósisak csökkenti a súlyos koponyasérülés kockázatát, a csukló-, könyök- és térdvédők pedig a leggyakoribb sérülésektől – a csonttörésektől és zúzódásoktól – óvják meg a rollerezőt. Legalább ilyen fontos a láthatóság: nem elég jól látni, hanem látszani is kell. Fényvisszaverő ruházat, lámpa vagy prizma használatával sok baleset megelőzhető, hiszen a járművezetők időben észlelik a rollert.

Tapasztalataink szerint a sérültek nagy része nem viselt sisakot, és nem gondoskodott a láthatóságról sem"

– mondta a Szon.hu-nak Ménes Dávid mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) regionális szóvivője.