Csengő helyett sziréna, kórházban a rolleres diák

Alig kezdődött el a tanév, máris megszólaltak a szirénák Nyíregyházán. Hétfő reggel fél nyolckor, a szokásos iskolakezdési rohanás közepette egy 16 éves fiú rollerrel vágott át az Eperjes és a Lengyel utca kereszteződésén, amikor egy kanyarodó autóval ütközött. A diák a földre zuhant, a járókelők rémülten rohantak segíteni, perceken belül pedig a mentők vitték kórházba, szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszta - foglalta össze a baleset részleteit a Szon.hu.

Rollerrel szenvedett balesetet az iskolába igyekvő diák - Fotó: Bordás Béla

A tragédiák árnyéka minden évben rávetül az iskolakezdésre. A gyerekek és tinédzserek újra a forgalom sűrűjében találják magukat, reggelente sietve, sokszor figyelmetlenül vágnak neki az útnak. Egyre többen választják a rollert gyors közlekedési eszközként, hiszen divatos és sokszor még gyorsabb is, mint a busz. Csakhogy a roller nem bicikli és nem is motor, nincs rajta védelem és fékezni is sokkal nehezebb, a fiatalokat pedig gyakran elragadja a sebesség varázsa.

Megugrott a rollerrel kapcsolatos balesetek száma

A rendőrségi statisztikák szerint az iskolakezdés heteiben mindig megnő a gyalogos és rolleres balesetek száma. Ennek oka végtelenül egyszerű, ugyanis a reggeli csúcsforgalomban ideges autósok, fáradt szülők és álmos kamaszok osztoznak ugyanazon az úton. A kamaszok gyakran fejhallgatóval a fülükben, telefonjukat nyomkodva száguldanak, sokszor a járdán, máskor az úttesten szabályok nélkül. Egyetlen rossz mozdulat, egy figyelmetlen pillanat é máris megtörténik a baj.

Szakértők szerint különösen veszélyes, hogy a tinédzserek még nem rendelkeznek olyan közlekedési rutinnal, mint a felnőttek. Nem érzékelik helyesen a sebességet, későn reagálnak és hajlamosak túlbecsülni a saját ügyességüket is. Főleg, ha a fiatal nem visel sisakot vagy védőfelszerelést, akkor akár komolyabb baj is lehet egy szerencsétlen helyzetből.

Az iskolakezdés időszakában ráadásul megugrik a forgalom is. Szülők százai viszik autóval gyerekeiket az első napokban, miközben diákok egy része önállóan próbálja megoldani az utazást. Ez a kettő együtt robbanásveszélyes keverék! Nem véletlen, hogy a mentők és a rendőrök minden évben külön felhívják a figyelmet a fokozott óvatosságra.