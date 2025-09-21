Hírlevél

gyorsétterem

Kiderült, mitől lettek rosszul a Burger Kingben

Mérges gáz terjengett a levegőben, amit egy használatban lévő sütő meghibásodása okozott. Hárman is rosszul lettek a székesfehérvári Burger Kingben.
gyorsétteremkatasztrófavédelemBurger Kingbengázszivárgásgázbajmérges gáz

Többen rosszul lettek a székesfehérvári Next Stop Üzletközpont melletti, Holland fasoron működő gyorsétteremben péntek este. A Feol.hu újságírói megtudták, miért kellett három embert kórházba vinni.

Többen rosszul lettek a székesfehérvári Burger Kingben
Fotó: Kelemen Kornél/Feol.hu

Rosszul lettek, mert szivárgott a gáz

Mentők, rendőrök és a katasztrófavédelem szakemberei is a helyszínre siettek, ahol megállapították, hogy gázszivárgás okozta a bajt. 

Az eszköz egyértelműen jelezte, hogy mérges gáz terjeng a levegőben, amit egy használatban lévő sütő meghibásodása okozott. 

Azonnal megszüntették a szivárgást. Mivel arra jutottak, hogy emberi mulasztás nem történt, rendőrségi eljárás nem indult az ügyben. 

