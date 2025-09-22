Nyomozás indulhat Ruszin-Szendi Romulusz ellen – csúnyán megütheti a bokáját

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást indított Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei szereplése miatt, miután a politikus egy Mandiner-riporterrel szemben fizikai erőszakot alkalmazott – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Nyomozás indulhat Ruszin-Szendi Romulusz ellen

Fotó: Youtube

A hatóság hamarosan dönt a Ruszin-Szendi Romulusz elleni eljárás megindításáról

A rendőrség feljelentéskiegészítés keretében gyűjt adatokat, és harminc napon belül dönt arról, hogy elrendelik-e a nyomozást garázdaság gyanújával - derült ki a Magyar Nemzet cikkéből. Az eset egy sajtóeseményen történt, ahol a riporter kamerák kereszttüzében a Tisza Párt adótervezetéről tett fel kérdést, Ruszin-Szendi pedig jól láthatóan meglökte őt.

Háromszor lökött meg, a harmadik már kicsit durvább volt, ott már könyökkel nekem jött oldalba. Az első kettőnél kínosan elkezdtem mosolyogni, mert annyira szürreális volt a helyzet, hogy nem tudtam hova tenni. És amikor a harmadiknál így oldalba lökött, akkor már én se vigyorogtam vagy nevettem"

- emlékezett vissza Móna Márk.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke igyekezett megvédeni munkatársát, mondván, nem történt semmi említésre méltó.

Amennyiben a hatóság a nyomozás megindítása mellett dönt, akkor nem ez lesz a volt vezérkari főnök egyetlen összeütközése a törvénnyel: a katonából lett politikus ugyanis nemrég elismerte, hogy éles maroklőfegyvert vitt egy lakossági fórumra. Ennek az ügynek a tisztázása Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársaira vár - írta meg korábban az Origo.hu.