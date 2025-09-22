Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump könnyek között búcsúzott: így siratta el barátját, Charlie Kirköt

Ruszin-Szendi Romulusz

Nyomozás indulhat Ruszin-Szendi Romulusz ellen – csúnyán megütheti a bokáját

46 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja a Tisza Párt honvédelmi szakértőjének kötcsei szereplését, miután a politikus az eseményen lökdöste a Mandiner.hu riporterét és az ügy kapcsán feljelentés született. A Ruszin-Szendi Romulusz elleni nyomozás megindításáról harminc napon belül dönt a hatóság.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruszin-Szendi RomuluszTisza PártfegyverSomogy Vármegyei Rendőr-főkapitányságriporterMagyar Péter

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozást indított Ruszin-Szendi Romulusz kötcsei szereplése miatt, miután a politikus egy Mandiner-riporterrel szemben fizikai erőszakot alkalmazott – számolt be róla a Magyar Nemzet.

Nyomozás indulhat Ruszin-Szendi Romulusz ellen
Nyomozás indulhat Ruszin-Szendi Romulusz ellen
Fotó:  Youtube

A hatóság hamarosan dönt a Ruszin-Szendi Romulusz elleni eljárás megindításáról

A rendőrség feljelentéskiegészítés keretében gyűjt adatokat, és harminc napon belül dönt arról, hogy elrendelik-e a nyomozást garázdaság gyanújával - derült ki a Magyar Nemzet cikkéből. Az eset egy sajtóeseményen történt, ahol a riporter kamerák kereszttüzében a Tisza Párt adótervezetéről tett fel kérdést, Ruszin-Szendi pedig jól láthatóan meglökte őt.

Háromszor lökött meg, a harmadik már kicsit durvább volt, ott már könyökkel nekem jött oldalba. Az első kettőnél kínosan elkezdtem mosolyogni, mert annyira szürreális volt a helyzet, hogy nem tudtam hova tenni. És amikor a harmadiknál így oldalba lökött, akkor már én se vigyorogtam vagy nevettem"

- emlékezett vissza Móna Márk.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke igyekezett megvédeni munkatársát, mondván, nem történt semmi említésre méltó. 

Amennyiben a hatóság a nyomozás megindítása mellett dönt, akkor nem ez lesz a volt vezérkari főnök egyetlen összeütközése a törvénnyel: a katonából lett politikus ugyanis nemrég elismerte, hogy éles maroklőfegyvert vitt egy lakossági fórumra. Ennek az ügynek a tisztázása Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársaira vár - írta meg korábban az Origo.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!