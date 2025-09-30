Brutális balesetéről és kisfia elvesztéséről nyilatkozott Sallai Nóra

Sallai Nóra, a Jóban Rosszban című sorozat közismert színésznője egy évvel ezelőtti szörnyű balesete óta először nyilatkozott a Borsonline.hu-nak. Emlékezetes: Sallai 2024. szeptember 27-én játszótérre vitte a kisfiát Alsónémediben, ám amikor hazaindultak, iszonyú tragédia történt. A főútra kikanyarodva azonnal balesetet szenvedtek, amikor oldalról beléjük rohant egy nagy sebességgel haladó BMW. Sallai Nórát és kisfiát, Bendét életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A színésznő napokkal a tragédia után tért magához, ám a gyermeket már nem tudták megmenteni az orvosok.

Sallai Nóra tragikus balesete: az autók teljesen összetörtek

Fotó: TV2

Sallai Nóra: „minden nap a kisfiamra gondolok”

„Mentálisan még nagyon nehéz megmagyarázni a lehetetlent. Vidéken lábadozom, sok gyógytornával és sok sétával erősítem magam” – válaszolta írásban Sallai Nóra a Bors azon kérdésére, hogy hol tart a felépülésben.

Vidéken lábadozik a Jóban Rosszban színésznője

Fotó: TV2

A színésznő számára jelenleg a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy minden nap gondol elhunyt kisfiára.

Sallai kiemelte, a családjától és a barátaitól kapja a legtöbb erőt, amiért végtelenül hálás. A színésznő elmondása szerint azóta sem járt a baleset helyszínén, és nem is szeretne arra menni. A szerencsétlenségből semmire sem emlékszik, ami annak is betudható, hogy csak napokkal a baleset után ébredt fel és tért magához.

Már a rehabilitáción voltam, amikor a férjem és az édesanyám mondta el a tragikus hírt”

– mondta arra a kérdésre válaszolva, hogy ki közölte vele kisfia halálhírét.

A színésznő visszatérését firtató kérdésre Sallai Nóra annyit válaszolt, reméli, hamarosan felépül, ám minden nap küzd emlékeivel. „Még nem tudom, hogy mikor, de szeretnék majd visszatérni” – mondta színésznő.

A Bors arról is írt, hogy a rendőrség gyanúsítottként kezeli az ügyben a BMW sofőrjét, akit halálos közúti baleset gondatlan okozásával gyanúsítottak meg. A tragédiát feltehetően gyorshajtás okozta.