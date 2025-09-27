Sallai Nóra és megmentője hamarosan találkozhat – videóval

Az egy évvel lezajlott szörnyű tragédia még mindig borzolja az idegeket. Tavaly szeptember 27-én egy BMW belecsapódott a népszerű színésznő Opeljébe, a balesetnek szörnyű következményei lettek. Sallai Nóra kisfiának az életét nem tudták megmenteni, és a művésznő még most sem épült fel teljesen.
Sallai Nóra az életét egy fiatal lánynak köszönheti,
aki a barátaival éppen az ütközés közelében tartózkodott. Azonnal odarohant, és mindent elkövetett, hogy a színésznőt életben tartsa addig, amíg a mentők meg nem érkeznek. Sallai Nóra lelkileg még nincs olyan állapotban, hogy személyesen megköszönje a lánynak, amit tett de a Borson keresztül üzent neki. Hamarosan pedig egy találkozóra is sor kerülhet.
2024. szeptember 27-én a Jóban rosszban sztárja az ötéves kisfiával töltötte a délutánt a játszótéren Alsónémediben. Autójukkal elindultak haza, és amikor rákanyarodtak a főútra és megtörtént a baj.
A száguldozó luxusautó elsodorta a művésznő Opeljét, ami felborult, és szinte a felismerhetetlenségik összeroncsolódott. A közvéleményt sokáig foglalkoztatta, ki volt a hibás. A rendőrségi nyomozás gyorsan véget vetett a találgatásoknak. A TV2 Mokka című műsora is kikérte egy szakértő véleményét, amit ide kattintva láthat.
Az ügyben a Dabasi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya járt el, akik gyanúsítottként hallgatták ki a BMW gyorshajtó sofőrjét.
A Bors még egy videóban is rekonstruálta a baleset részleteit és körülményeit, amelyből kiderült, Sallai Nórának esélye sem volt annak elkerülésére. Az Origo több írásában is foglalkozott a halálos karambol részleteivel, még a TV2 Tények videóját is megosztotta az esetről.
A száguldozó BMW-ből egy 18 és egy 21 éves férfi szállt ki a saját lábán. Ő is kórházba vitték, a sofőr agyrázkódást kapott. A szemtanúk szerint jóval többen ültek a kocsiban, de a többiek elszaladtak a helyszínről.
A művésznő kisfiának, az ötéves Bendének a szervezete a kórházban október 7-én feladta a harcot, nem tudták megmenteni az életét. Sallai Nóra nagyon sokáig élet és halál között lebegett, többször megműtötték. Fokozatosan a gyógyulás útjára lépett. A kisfia halálhírét egy ideig titkolták előle, nehogy súlyosbodjon az állapota.
A kamaszlány a barátaival a közeli téren volt a baleset idején. A hatalmas csattanás hangjára felkapták a fejüket és azonnal az összeroncsolódott Opelhez rohantak. Kiszabadították a színésznőt az autójából, stabil oldalfekvésbe helyezték, és a diszpécser utasításait követve életben tartották Sallai Nórát addig, amíg meg nem érkezett a segítség. A kisfiát sem hagyták magára. Az út másik felén járókelők felváltva lélegeztették. Mátai Nóra elmondása szerint Bendének a baleset után már nem volt pulzusa, de akkor még sikerült őt visszahozni és életben tartani.
Sallai Nóra még mindig nincs abban az állapotban, hogy beszélni tudjon a történtekről. Édesanyja úgy nyilatkozott, lánya nagyon hálás, és szeretne személyesen is találkozni a megmentőjével, de lelkileg még nem épült fel annyira, hogy ez mostanában megtörténjen.
Nóra még nem áll készen erre a találkozóra, de természetesen a család már gondolt arra, hogy megkeressük a hölgyet. Nóra nyitott lenne rá, de még egy pici időt kérünk ahhoz, hogy ő nyilatkozzon, illetve találkozzon vele. Még nagyon... még időt kérünk"
– nyilatkozta a művésznő édesanyja a Borsnak.
Mátai Nóri egy felnőtt érettségével viszonyul a helyzethez. Ő is érzékeny típus, őt is nagyon megrázták a történtek.
Természetesen nagyon szívesen találkoznék Nórával, de nem szeretném erőltetni, hiszen feldolgozhatatlan dolgok történtek vele. Amikor ő szeretne, akkor én is nyitott vagyok rá. De nem azért szeretnék találkozni vele, hogy hálás legyen nekem vagy hogy bármit is megköszönjön, mert nem emiatt segítettem. Azt üzenném Nórának, hogy egy nagyon erős nőnek tartom, kitartást és nagyon sok erőt kívánok neki, valamint nagyon örülök, hogy a felépülés útján jár."
Nóra és a barátai nem csak egy ember életét mentették meg. Egy család számára a reményt is adtak, hogy egyszer számukra is eljöjjön – a lesúlytó tragédiát feldolgozva – egy szebb és boldogabb jövő.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.