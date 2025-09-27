Sallai Nóra és megmentője hamarosan találkozhat – videóval

Az egy évvel lezajlott szörnyű tragédia még mindig borzolja az idegeket. Tavaly szeptember 27-én egy BMW belecsapódott a népszerű színésznő Opeljébe, a balesetnek szörnyű következményei lettek. Sallai Nóra kisfiának az életét nem tudták megmenteni, és a művésznő még most sem épült fel teljesen.

Sallai Nóra Opelje a brutális ütközés következtében az oldalára borult Fotó: TV2/Origo

Sallai Nóra az életét egy fiatal lánynak köszönheti,

aki a barátaival éppen az ütközés közelében tartózkodott. Azonnal odarohant, és mindent elkövetett, hogy a színésznőt életben tartsa addig, amíg a mentők meg nem érkeznek. Sallai Nóra lelkileg még nincs olyan állapotban, hogy személyesen megköszönje a lánynak, amit tett de a Borson keresztül üzent neki. Hamarosan pedig egy találkozóra is sor kerülhet.

Sallai Nóra számára esély sem volt elkerülni a balesetet

2024. szeptember 27-én a Jóban rosszban sztárja az ötéves kisfiával töltötte a délutánt a játszótéren Alsónémediben. Autójukkal elindultak haza, és amikor rákanyarodtak a főútra és megtörtént a baj.

A száguldozó luxusautó elsodorta a művésznő Opeljét, ami felborult, és szinte a felismerhetetlenségik összeroncsolódott. A közvéleményt sokáig foglalkoztatta, ki volt a hibás. A rendőrségi nyomozás gyorsan véget vetett a találgatásoknak. A TV2 Mokka című műsora is kikérte egy szakértő véleményét, amit ide kattintva láthat.

Az ügyben a Dabasi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya járt el, akik gyanúsítottként hallgatták ki a BMW gyorshajtó sofőrjét.

A Bors még egy videóban is rekonstruálta a baleset részleteit és körülményeit, amelyből kiderült, Sallai Nórának esélye sem volt annak elkerülésére. Az Origo több írásában is foglalkozott a halálos karambol részleteivel, még a TV2 Tények videóját is megosztotta az esetről.

A felelőtlen BMW-s egy családod tett tönkre

A száguldozó BMW-ből egy 18 és egy 21 éves férfi szállt ki a saját lábán. Ő is kórházba vitték, a sofőr agyrázkódást kapott. A szemtanúk szerint jóval többen ültek a kocsiban, de a többiek elszaladtak a helyszínről.

A művésznő kisfiának, az ötéves Bendének a szervezete a kórházban október 7-én feladta a harcot, nem tudták megmenteni az életét. Sallai Nóra nagyon sokáig élet és halál között lebegett, többször megműtötték. Fokozatosan a gyógyulás útjára lépett. A kisfia halálhírét egy ideig titkolták előle, nehogy súlyosbodjon az állapota.