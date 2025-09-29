Fiatal lány életét mentette meg a segélykérő koktél – őrizetben a bántalmazó

A Budapest belvárosában működő Billog hamburgerező szeptember 18-án vette fel itallapjára az Angel Shot elnevezésű segélykérő koktélt, amely elsősorban bántalmazott, vagy veszélyben lévő nők számára nyújt diszkrét lehetőséget a segítségkérésre. A Billog Facebook-oldalán számolt be róla, hogy szeptember 27-én máris éles helyzetben kellett alkalmazni a módszert, és ezzel egy 17 éves lány életét sikerült megmenteni - írta meg a Borsonline.hu.

Bántalmazott fiatal lányon segített a segélykérő koktél

A fotó illusztráció: Pexels.com

A koktélt egy törzsvendég rendelte meg a fiatal lánynak, akit egy férfi az utcán, a buszmegállóban bántalmazott kegyetlenül. A segítő nő és lánya a hamburgerezőbe vitte az áldozatot, és kikérte számára a segélykérő italt. Ezt követően a dolgozók értesítették a hatóságokat, majd megetteték, megitatták a vérző szájú tinédzsert. A lányt később kórházba szállították, a nyomozók csak másnap tudták kihallgatni. Kiderült, hogy bántalmazója napok óta fogva tartotta.

Hatásosnak bizonyult a segélykérő koktél: a lány biztonságban, kínzója lakat alatt van

Hétfőn délelőtt a Budapesti Rendőr-főkapitányság arról számolt be, hogy a feltételezett elkövetőt elfogták, és 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértése, és kapcsolati erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A 22 éves R. Gyulát őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



