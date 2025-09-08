Durván megtömte a zsebét a benzinkutas főnökasszony a sikkasztott pénzzel

A nő két nagykanizsai benzinkútért felelt és a pénzkezelés is az ő dolga volt. Egyszerűek voltak a szabályok. Ha túl sok készpénz gyűlt össze a kasszában, azt fölözni kellett, vagyis tasakba zárni, bizonylatot nyomtatni, és elhelyezni a széfben. Csakhogy a vád szerint a vezető inkább a saját zsebét hizlalta vele és megkezdődött a sikkasztás - számolt be róla a Zaol.hu.

A sikkasztás ügyét a Zalaegerszegi Törvényszék tárgyalja - Fotó: Pezzetta Umberto/Zalai Hírlap

A sikkasztás ténye egyértelmű

Papíron ugyan minden rendben volt, a valóságban viszont egyre nagyobb lyuk tátongott a cég kasszáján. A vádirat szerint a nő idővel trükközni kezdett rendszerrel és a fölözéseket törölte, majd fiktív tranzakciókkal játszotta vissza az összegeket.

Amikor pedig már túl nagy lett a hiány, a másik kút könyvelésével próbálta eltakarni a nyomokat.

A tulajdonos azonban kiszagolta, hogy valami nagyon nincs rendben. A rengeteg sztornó és fölözés gyanússá vált, így tavaly márciusban belső vizsgálatot indított. Amikor a biztonsági emberek rákérdeztek a széf tartalmára, a nő még egy utolsó trükköt bevetett. Kihúzta a számítógépet a hálózatból, mintha csak valami technikai probléma állna fenn, de a széf még így is kinyílt és ekkor jött a nagy meglepetés.

A várt 95 millió helyett alig több, mint 2 millió lapult benne.

A hatalmas sikkasztás ügye most került bíróság elé. Tanúkihallgatásokkal indul a per, amelyben a nő különösen nagy értékben elkövetett sikkasztás miatt felelhet a tetteiért.

Többen is éltek ezzel a bűncselekménnyel

A nyár közepén csúcsosodott ki az a botrány, amelyben egy balatonfüredi férfira csapott le az otthonában a rendőrség. A gyanúsított ingatlanosként tevékenykedett és közel 180 millió forint értékben sikkasztott és hamisított hivatalos papírokat. Hasonlóképpen az a budapesti, 27 éves férfi is lebukott, aki időseket vert át több, mint két éven át. A férfit elfogták és bűnügyi felügyelet alá helyezték.