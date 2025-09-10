Hírlevél

kerékpár

Vadnyugati leszámolást akart egy részeg sofőr

Egy férfi szándékosan okozott balesetet, miután autójával üldözőbe vette korábbi haragosát. Vádat emeltek a részeg sofőr ellen, akit eltilthatnak a vezetéstől.
kerékpárautóvitakreszbosszú

A vádirat szerint egy részeg sofőr 2024. március 7-én délelőtt Császártöltésen vezetett, amikor egy utcában észrevette a kerékpározó korábbi munkatársát, akivel elszámolási vita miatt voltak haragban.

Részeg sofőr és vadnyugati leszámolás. Direkt okozott balesetet.
Fotó: ügyészség.hu 

Részeg sofőr támadása

A vádirat szerint a férfi a biciklis mellé hajtott, és az ablakon keresztül szidni kezdte. 

Ezután kétszer is ráhúzta a kocsit, a biciklis pedig az útpadkán kötött ki miatta. Még ekkor sem hagyta abba az autós. A biciklis mögé hajtott, megelőzte és hirtelen lefékezett előtte.

A kerékpáros már nem tudta elkerülni az ütközést: a kocsi hátuljának csapódott, és a biciklijével együtt az árokba esett. A baleset során nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett.

Az áldozat biciklije.
Fotó: ügyészség.hu 

A baleset a KRESZ-szabályok megszegése miatt történt, a sofőr ugyanis indokolatlanul váltott irányt, átlépte a felezővonalat, és nem adott elsőbbséget a biciklisnek. Emellett hirtelen fékezett anélkül, hogy ez a személy- vagy vagyonbiztonság megóvása miatt indokolt lett volna.

A Kecskeméti Járási Ügyészség a férfit közúti veszélyeztetéssel és ittas vezetéssel vádolja. A vádiratban próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztést, pénzbüntetést és vezetéstől való eltiltást indítványoztak. Az ügyben a Kiskőrösi Járásbíróság hoz majd ítéletet.

Az autók és a bosszú kéz a kézben jár, akár csak egy korábbi esetben amiről az Origo.hu oldalán olvashatnak.

 

