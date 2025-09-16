Sokkoló tragédia Kecskeméten, több mentő is a helyszínen

Kedd reggel a Sebességmérés/Útinform Kecskemét Facebook-csoportba töltöttek fel fotókat, mely szerint a városban torlódásra és fennakadásra kell számítani. A Baon.hu írta meg a sokkoló tragédia részleteit.

Mentők siettek a sokkoló tragédia helyszínére

A sokkoló tragédia halálos áldozata

A feltöltött képeket látva mindenki arra gondolt, valakit elütöttek a járdán, ezért forgalmi fennakadásokra kell számítaniuk az arra közlekedőknek. Azonban a kommentelők arról írtak, valaki rosszul lett, és meghalt.

A Baon.hu tájékoztatást kért az Országos Mentőszolgálat sajtóügyeletéről, akik reagáltak a megkeresésre. A kommentelőknek volt igazuk, egy férfi rosszul lett a járdán és összesett.

A helyszínre riasztott mentőegység sajnos az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudta már megmenteni az 60 év körüli férfi életét

– közölte a hírportállal az Országos Mentőszolgálat.

