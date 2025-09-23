Sörpad okozott horrorbalesetet az autópályán

Meglepő részletek kerültek napvilágra a hétfő reggeli motorbalesetről, amely Kisapostag térségében, az M8-as autópályán történt. Kezdetben mindenki azt hitte, hogy a motoros elvesztette az uralmát a gép fölött és magától bukott fel, ám a sörpad körüli friss fejlemények mindent megváltoztattak - írta a feol.hu.

Egy sörpad okozta a balesetet és nem a motoros - Fotó: Police.hu

A motoros családja is megszólalt és szerintük nem a férfi ügyetlensége okozta a szerencsétlenséget. A baleset leírása szerint egy kamionról leesett sörpad került az útra, amit lehetetlen volt kikerülni, a motoros így gyakorlatilag egy váratlan akadályba rohant bele.

Egy sörpad lehetett a szerencsétlenség okozója

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a 60 év körüli férfit súlyos sérülésekkel kellett kórházba szállítani. Az eset miatt rendőrségi vizsgálat indult, de egyelőre hivatalos állásfoglalás még nincs.

Az biztos, hogy a motoros nem magától csúszott el, hanem egy elképesztően abszurd akadály sodorta veszélybe.

Jogosan merül fel a kérdés, hogy hogyan eshetett le egy sörpad egy kamionról és miért kellett emiatt majdnem tragédiának történnie az M8-ason?

Itt ugyan nem a motoros hibázott, de az elmúlt napokban egy elképesztő ámokfutásról is hírt adtunk, ahol egy emlékművet tarolt le teljesen kétkerekűjével a száguldó. Szerencsére a helyreállítás rövidesen meg fog kezdődni, ugyanis az anyagi kár okozását magára vállalta a férfi.