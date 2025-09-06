Hírlevél

Rendkívüli

Kemény beszólás: "gnóm törpéknek" nevezték a Zelenszkijt támogató európai vezetőket

autópálya

Súlyos baleset az M43-ason: egy ember életét vesztette

1 órája
Az M43-as autópályán történt karambolban egy személyautó és egy furgon ütközött össze. A balesetben öten sérültek meg, egy ember életét vesztette.
Karambol miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az M43-as autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, az 1-es kilométerszelvénynél. A rendőrség megerősítette, hogy a baleset halálos áldozatot is követelt. A forgalmat a Szeged-Észak csomópontnál az 5-ös számú főútra terelik, az útzár még mindig érvényben van - írta meg a Délmagyar.hu.

Súlyos baleset történt az M43-as autópályán.
Súlyos baleset történt az M43-as autópályán.
Fotó: Török János

Öten sérültek meg, egy halott a balesetben 

Az autópálya elején egy személyautó és egy furgon ütközött össze. A szegedi tűzoltók is a helyszínre érkeztek, akik az egyik járműből kimentettek egy embert.

A balesetben a rendőrség tájékoztatása szerint öten sérültek meg. 

Ketten könnyű, ketten súlyos sérüléseket szenvedtek, egy személyt pedig újra kellett éleszteni, ő azonban végül elhunyt.

 A helyszínelés a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint több mint két órán át is eltarthat, ami teljes útlezárással jár. Helyszíni beszámolónk szerint a balesetnél öt mentőautó és egy mentőorvos is segédkezett.

Ez nem a mai nap első súlyos balesete, az Origo.hu-n egy motorbalesetről is olvashatnak.

 

