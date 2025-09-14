Súlyos baleset: bringás kisfiút gázoltak el a közúton

Súlyos balesetet szenvedett egy bicikliző, 11 éves fiú Körösladányban, a Nadányi és a Lenkei utca kereszteződésében: a gyermek a kerékpárútról úgy hajtott ki a biciklijével, hogy nem adott elsőbbséget egy érkező autónak, amely elütötte. A gyermek nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el - írta a Beol.hu.

A súlyos balesetben a kisfiú figyelmetlen volt

Fotó: Illuszráció (Shutterstock)

A súlyos baleset tragédiával is végződhetett volna

A rendőrség vizsgálja a szerencsétlenség körülményeit. Ez az eset is rávilágít arra, milyen fontos, hogy gyermekek is ismerjék a legalapvetőbb közlekedési szabályokat.

Sajnálatos módon, nem ez volt az egyedüli gyermeket érintő baleset a vármegyében a hétvégén. Szombaton két autó ütközött Gyomendrődön, és a karambol során három személyt, köztük egy ötéves gyereket kellett kórházba szállítani. A havária részleteit az Origo oldalára kattinva olvashatja el!