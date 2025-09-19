Elesett az M3-as, a halálos karambol két vállra fektette

Hírlevél

Rendkívüli

1 órája
Frontális karambol történt az M3-as autópályán péntek este, mindkét irányban araszol a forgalom. A súlyos baleset miatt hatalmas torlódásokra kell számítani az arra közlekedőknek.
Az M31-es csomópontnál, a 28-as kilométernél ne várjanak semmi jót! A súlyos balesetben frontálisan ütköztek, az egyik utast ki kellett szabadítani a járműből. Mindkét irányban sávzárásal és torlódással számoljanak! A Heol.hu szerint ez a harmadik havária megadta a kegyelemdöfést, a gödöllői tűzoltók már a helyszínen vannak.

Súlyos baleset miatt áll az M3-as, halálos baleset lett

Az Útinform arról tájékoztatott, hogy a 28-as kilométernél Budapest irányába megállították a forgalmat a kiépített terelésnél. Az ellenkező irányban is lassulásra, dugóra kell készülni, sőt, már az M31-es autópályán is. A érintett szakaszon rendőrök irányítják a forgalmat, több kilométeres a torlódás. A balesetről készült videót itt tudja megnézni!

Kecskés Lilla kommunikációs szervező a Heol.hu érdeklődésére azt mondta, hogy a balesetben egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen meghalt.

Egy 34 éves férfit a rendőrök őrizetbe vettek, mert frontálisan belhajtott egy család autójába a 35-ös főúton, a Debrecen-Józsa melletti szakaszon. Kiderült, hogy jogosítvány nélkül és eltiltás alatt vezetett, ráadásul kábítószert is találtak a szervezetében. A részleteket az Origo írta meg.

 

