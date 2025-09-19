Elesett az M3-as, a halálos karambol két vállra fektette

Az M31-es csomópontnál, a 28-as kilométernél ne várjanak semmi jót! A súlyos balesetben frontálisan ütköztek, az egyik utast ki kellett szabadítani a járműből. Mindkét irányban sávzárásal és torlódással számoljanak! A Heol.hu szerint ez a harmadik havária megadta a kegyelemdöfést, a gödöllői tűzoltók már a helyszínen vannak.

Súlyos baleset az M3-on, ma már nem ez az első, térdre kényszerült a sztráda

Fotó: Fotó: Beküldött/Heol.hu

Súlyos baleset miatt áll az M3-as, halálos baleset lett

Az Útinform arról tájékoztatott, hogy a 28-as kilométernél Budapest irányába megállították a forgalmat a kiépített terelésnél. Az ellenkező irányban is lassulásra, dugóra kell készülni, sőt, már az M31-es autópályán is. A érintett szakaszon rendőrök irányítják a forgalmat, több kilométeres a torlódás. A balesetről készült videót itt tudja megnézni!

Kecskés Lilla kommunikációs szervező a Heol.hu érdeklődésére azt mondta, hogy a balesetben egy fiatal férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen meghalt.

