Rendkívüli

súlyos baleset

Mi történik hétfő reggel? Szinte percenként érkeznek hírek súlyos balesetekről – helyszíni képekkel

Olvasási idő: 2 perc
A viszonylag nyugodt hétvége után egyre-másra érkeznek a drámai hírek. Nyíregyháza sem úszta meg a hétfőt súlyos baleset nélkül.
Ez tényleg elképesztő! A hétvége viszonylagos nyugalomban telt a közúti haváriák tekintetében. A hétfő szinte berobbant, annyi súlyos baleset történt már a kora reggeli órákban. A Szon.hu is egy durva ütközésről tájékoztatott, amely Nyíregyházán, a Garibaldi utcában történt hétfőn a reggeli órákban.

súlyos baleset
Súlyos baleset hétfőn Nyíregyházán is
Fotó: Beküldött/Bordás Béla/Szon.hu

Súlyos baleset a megyeszékhelyen

Ráfutásos baleset történt Nyíregyházán hétfőn reggel a Garibaldi utcában, egy sérültet kórházba kellett szállítania a mentőknek. Az anyagi kár igen jelentős. A rendőrség vizsgálja az ütközés okát és körülményeit – tájékoztatta a hírportált Borás Béla, Nyíregyháza gondnoka. 

A balesetről készült képeket ide kattintva tudja megnézni!

Az M43-as autópályán történt vasárnapi karambolban egy személyautó és egy furgon ütközött össze. A balesetben öten sérültek meg, egy ember életét vesztette. A baleset részleteit az Origo.hu is megírta, amit itt tud elolvasni!

 

