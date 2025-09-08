Mi történik hétfő reggel? Szinte percenként érkeznek hírek súlyos balesetekről – helyszíni képekkel

Ez tényleg elképesztő! A hétvége viszonylagos nyugalomban telt a közúti haváriák tekintetében. A hétfő szinte berobbant, annyi súlyos baleset történt már a kora reggeli órákban. A Szon.hu is egy durva ütközésről tájékoztatott, amely Nyíregyházán, a Garibaldi utcában történt hétfőn a reggeli órákban.

Súlyos baleset hétfőn Nyíregyházán is

Fotó: Beküldött/Bordás Béla/Szon.hu

Súlyos baleset a megyeszékhelyen

Ráfutásos baleset történt Nyíregyházán hétfőn reggel a Garibaldi utcában, egy sérültet kórházba kellett szállítania a mentőknek. Az anyagi kár igen jelentős. A rendőrség vizsgálja az ütközés okát és körülményeit – tájékoztatta a hírportált Borás Béla, Nyíregyháza gondnoka.

