Rendkívüli

Putyin megfenyegette Brüsszelt

Suzuki

Fotókon a mentőakció: csatorna vizéből húzták ki a Suzukit

1 órája
Szinte teljesen elmerült egy autó a dobapusztai csatornában hétfő este. A Suzuki Besenyszög közelében gurult a vízbe.
SuzukicsatornaBesenyszögtűzoltókvízbe esés

A Besenyszög melletti dobapusztai csatornába gurult egy Suzuki hétfő este – tájékoztatta a Szoljon.hu hírportált a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Suzuki
Csak a Suzuki teteje látszott ki a vízből Fotó: Életjel ÖTE

A szolnoki hivatásos és a zagyvarékasi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, akik a partra húzták a fekete gépkocsit, amelynek csak a teteje látszott ki a vízből.

Képgaléria a mentésről itt.

Nem csak a Suzuki végezte a vízben

Ebben az esetben úgy tudni, nem történt személyi sérülés. Nem úgy, mint néhány napja Bugyi község közelében, amikor egy személygépkocsi lesodródott az útról és a vízelvezető csatornában kötött ki. Az autó utasa a helyszínen életét vesztette, de volt még egy áldozat. Hogy ki, azt megtudhatja az Origo cikkéből

 

