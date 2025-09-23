Bekapcsolták a szirénát, aztán elszabadult a pokol – elképesztő hajszát vettek videóra

Szeptember 18-án este a hajdú-bihari rendőrök rutinellenőrzéseket végzetek a 4-es főúton. Egy zöld Suzukit szerettek volna igazoltatni, arra azonban senki nem gondolt, hogy durva hajsza lesz a történet vége - írta meg a Haon.hu.

A lepattant Suzuki sofőrje gázt adott, megpróbált elmenekülni a rendőrök elől (képünk csupán illusztráció)

Fotó: Kőröshegyi Polgárőr Egyesület

A Suzuki sofőrje egy kisújszállási lakos volt, akinek már kábítószer-birtoklás miatt volt dolga a törvénnyel. A sofőr ezúttal úgy döntött, inkább menekülőre fogja, minthogy vállalja tette következményeit. A rendőrök hezitálás nélkül utána eredtek, értesítették a Tevékenység-irányítási Központot, amely további egységeket küldött a menekülő zöld Suzuki irányába.

A Suzuki sofőrje kábítószeres befolyásoltság alatt állt

Kilométereken át tartott a hajsza, amikor a Suzuki lekanyarodott egy földútra és egy szántáson keresztül megpróbált egérutat nyerni. Ezt követően a sofőr megállt, kiugrott az autóból, és egyenesen berohant egy nádasba, amit a rendőrök azonnal körbevettek. A 46 éves férfi csak többszöri felszólításra bújt elő, miután ez megtörtén, a rendőrök azonnal a földre teperték és megbilincselték. Az elkövető ruházatából több fóliába csomagolt, gyanús eredetű anyag került elő egy crack pipa mellett. A drogteszt eredménye pozitív lett.

Az esetet súlyosbítja, hogy az elkövető eltiltás hatálya alatt ült volán mögé, nem volt kötelező biztosítása, valamint az autó műszaki érvényessége is lejárt, és kivonták a forgalomból.

A férfit előállították a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányságon. Kábítószer-birtoklás és járművezetés bódult állapotban bűncselekmények miatt büntetőeljárás indult ellene, emellett további négy szabálysértés miatt is feljelentést tettek a hatóságok.

