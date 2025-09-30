Szabálytalan manőver okozott katasztrofális balesetet az autópályán – videó

Egy figyelmetlen sofőr pár másodperces szabálytalansága is elég volt ahhoz, hogy baleset következzen be az M1-esen. A Lébény közelében bemutatott manőver ismét emlékeztet rá, hogy az autópályán nincs helye a rögtönzéseknek. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. hivatalos Facebook-oldalán osztotta meg a felvételt a szabálytalan megfordulásról – számolt be a Borsonline.hu.

Szabálytalan manőver okozta a balesetet az autópályán

Fotó: Facebook/Magyar Építők MKIF Zrt.

A felvételen jól látható, hogy a sztráda egyik oldalán pályafelújítás zajlik, a sofőr pedig gondol egyet és a szemközti sávba átterelt sávok egyikében megfordul. A jármű először nagy sebességről hirtelen lelassított, majd a szembe haladó oldalra próbált visszafordulni. A váratlan fékezés miatt az utána érkező kocsisorban úgynevezett „fantomdugó” alakult ki.

Többen a szembe jövő sávba menekülnek, miközben az egész okozója szépen elhagyja a helyszínt és lemegy az autópályáról. Ő már sehol sincs, de az események ezután még durvábban alakulnak. A szabálytalan megfordulás után nem telik el 30 másodperc (!) sem és olyan ráfutásos baleset történik, amely során az egyik autó kereke kiszakad a helyéről!

– közölte a MKIF. A két héttel ezelőtti esetről készült felvétel a rendőrséghez is eljutott. Bár a látvány sokkoló volt, csodával határos módon személyi sérülés nem történt.

A közlekedési szakemberek szerint az autópályán történő szabálytalan manőverek nemcsak a sofőrök, hanem az ártatlan közlekedők életét is veszélyeztetik. Ahogy néhány hete is történt a az M1-es autópályán, mikor egy sofőr a leállósávban akart előzni, azt követően az előtte haladóval való ütközés után a feje tetejére borult. Részletek az Origo.hu cikkében.