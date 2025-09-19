Üvegszilánk volt a menzás ebédben, szándékosan etették meg vele a magyar kisgyerekeket

2024. május 2-án az egyik iregszemcsei iskola menzáján dolgozó konyhások bulguros rakott karfiolt készíttettek ebédre a kisiskolásoknak. Már főzés közben észrevettek egy nagyobb üvegdarabot a nyersanyagban, amiről a szakács beszélt a főnökeinek. A két területi vezetőt és az élelmezésvezetőt ez nem érdekelte a vádirat szerint. Szándékosan arra utasították a konyhásokat, hogy folytassák a főzést, tálaljanak és osszák ki az ebédet a kicsiknek. Összesen hatszáznegyvenkét adagot készítettek, nem csak nekik. Kapott belőle több helyi iskola, óvoda, bölcsőde, és azoknak a felnőtteknek is kivitték, akik rendeltek tőlük ebédet aznapra – írta meg a Teol.hu.

A bíró szerint szándékosan került üvegszilánk az iregszemcsei gyerekek ebédjébe

Forrás: MW Archívum

Az iregszemcsei tálalókonyhán több kisdiák és egy tanár is szólt, hogy üvegszilánkot talált a rakott karfiolban. Volt, aki „homokos” ízre panaszkodott, de volt olyan gyerek is, aki a szájából vette ki a hegyes üvegdarabot.

Egy 20 forintos nagyságú példány megsebesített egy 10 éves kisfiút, vérzett a szája.

A főnökök utasítására folytatták a tálalást a menzások.

Az esetből hatalmas botrány lett Tolna vármegyében. A vezetőket elfogták a rendőrök és kihallgatták, majd a gyanúból vád lett. Foglalkozás körében elkövetett szándékos veszélyeztetés miatt álltak bíró elé. A vádirat szerint ugyanis pontosan tudták, hogy veszélyes anyagok vannak az ételben, mégsem tettek semmit annak érdekében, hogy ne legyen baj, hogy ne ehessen belőle senki. Ha elismerték volna bűnösségüket, próbaidővel megúszhatták volna, de mindhárom vezető tagadta, hogy tudatosan veszélyeztette a gyerekek életét, és kitartott amellett, hogy baleset történt.

A bíró szerint szándékosan került üvegszilánk az ételbe

A Tamási Járásbíróság 2025. szeptember 17-én első fokon ítéletet hirdetett az iregszemcsei iskolai menzán történt „üvegszilánkos botrány” ügyében. Mindhárom vezetőt bűnösnek találták és pénzbüntetésre ítélték. Az egyiküknek 900 ezer forintot, míg egy másiknak 750 ezret, a harmadiknak pedig 480 ezer forintot kell kifizetnie. Az ítélet nem jogerős. Mindhárman fellebbeztek a döntés ellen, így az ügy a Szekszárdi Törvényszéken folytatódik.