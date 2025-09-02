Vérszarvas fenyegető aurával: csúnya vége lett a találkozásnak

Egy férfit ért sérülés, amikor egy zavart szarvas rátámadt, miközben próbálta arrébb terelni az állatot. Az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy orvosi ellátásra volt szüksége.
A megvadult állat sorsa végül a faluszéli üzem mellett lévő kukoricásban dőlt el: közel másfél óra üldözést követően a vadászok céloztak és lőttek. A szarvas végül három golyót kapott és a helyszínen kiterült.
Nemcsak az emberekre lehetnek veszélyesek a szarvasok, hanem az autósokra is. Különösen érdemes figyelni az utakon szarvasbőgés idején. További részletek az Origo.hu korábbi cikkében.
A megvadult szarvasról videó is készült: