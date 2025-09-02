Hírlevél

vérszarvas

Vérszarvas fenyegető aurával: csúnya vége lett a találkozásnak

Mezőfalván kedden reggel nem hétköznapi bejelentés érkezett a hatóságokhoz. Egy férfit megtámadott egy megzavarodott szarvas, miután el akarta terelni az állatot az ingatlanja közeléből.
Egy férfit ért sérülés, amikor egy zavart szarvas rátámadt, miközben próbálta arrébb terelni az állatot. Az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy orvosi ellátásra volt szüksége.

Szarvas támadt egy férfira, mikor megpróbálta kiterelni.
Szarvas támadt egy férfira, mikor megpróbálta kiterelni.
Fotó: Horváth László

Három lövés kellett a szarvasnak

A megvadult állat sorsa végül a faluszéli üzem mellett lévő kukoricásban dőlt el: közel másfél óra üldözést követően a vadászok céloztak és lőttek. A szarvas végül három golyót kapott és a helyszínen kiterült.

Nemcsak az emberekre lehetnek veszélyesek a szarvasok, hanem az autósokra is. Különösen érdemes figyelni az utakon szarvasbőgés idején. További részletek az Origo.hu korábbi cikkében.

A megvadult szarvasról videó is készült:

 

