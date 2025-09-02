Vérszarvas fenyegető aurával: csúnya vége lett a találkozásnak

Egy férfit ért sérülés, amikor egy zavart szarvas rátámadt, miközben próbálta arrébb terelni az állatot. Az áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy orvosi ellátásra volt szüksége.

Szarvas támadt egy férfira, mikor megpróbálta kiterelni.

Fotó: Horváth László

Három lövés kellett a szarvasnak

A megvadult állat sorsa végül a faluszéli üzem mellett lévő kukoricásban dőlt el: közel másfél óra üldözést követően a vadászok céloztak és lőttek. A szarvas végül három golyót kapott és a helyszínen kiterült.

A megvadult szarvasról videó is készült: