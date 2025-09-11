2024 augusztusában tinilányok nyugalmát zavarta meg egy perverz férfi. A szatír, a két fiatal lánytól srégen foglalt helyet egy utasváróban, és hezitálás nélkül elővette nemiszervét. A fiatal lányokat meredten bámulva önkielégítésbe kezdett - írta meg a Haon.hu.

Vasútállomáson kezdett önkielégítésbe a szatír, a rendőrség hamar elfogta. Képünk csupán illusztráció

Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztõség

A sértettek azonnal kirohantak az utasváróból, és segítséget kértek egy ott dolgozótól. A perverz férfi is menekülőre fogta, nem akarta vállalni tette következményeit.

Szerencsére a szatírnak balszerencséje volt

A rendőrök könnyen beazonosították az elkövetőt a lányok személyleírása alapján.

Az ügyben a Debreceni Járásbíróság szeptember 9-én hirdette ki ítéletét. A vádlott beismerte tettét és lemondott a tárgyalás jogáról, így az ügyész mértékes indítványt tett: a bíróság a vádlottat 70 napos elzárásra ítélte, továbbá végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától, vagy bármely egyéb tevékenységtől, amelynek keretében kiskorú személlyel kerülne kapcsolatba.

Az is kiderült, hogy a szatírnak nem ez volt az első akciója: visszatérő vendég a Debreceni Járásbíróságon. A bíróság hasonló bűncselekmény miatt már elítélte korábban, ráadásul a felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje sem telt le eredményesen. A bíróság ítélete nem jogerős, a vádlott fellebbezett. A szeméremsértő ügy folytatódik a Debreceni Törvényszéken.

Sajnos a balmazújvárosi eset nem egyedülálló. Több szatír is áldozatokra vadászik Kazincbarcikán, egy 16 éves lánynak a lépcsőházba kellett menekülnie.