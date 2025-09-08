Vigyázat! Aberrált szatír járja az utcákat, veszélyben a fiatal lányok

Kazincbarcikán az emberek szatíroktól rettegnek. A közelmúltban egy 16 éves, kutyáját sétáltató lányra támadt rá egy férfi. A tinédzser egy lépcsőházba menekült a szatír elől, aki fogdosni próbálta. Alig 400 méterrel arrébb egy másik nővel is hasonló eset történt, ám itt egy másik férfi támadt - derült ki a TV2 Tények című hírműsorából.

Szatírok tartják rettegésben a környéken lakókat.

Fotó: Tények

Nem csak egy szatír garázdálkodik

A Kazincbarcikán történtek miatt az emberek egyre nagyobb aggodalommal élik a mindennapjaikat. A 16 éves lányra rátámadó férfiról nem tettek feljelentést a rendőrségen, mert a lány édesapja az elkövető nyomába eredt, ő azonban elmenekült.

Ugyanakkor a mindössze 400 méterre történt hasonló esetet bejelentették a rendőrségen. A rendőröknek sikerült azonosítani és letartóztatni a feltételezett elkövetőt, akivel szemben szexuális kényszerítés miatt indult eljárás.

A helyiek szerint a város egyre veszélyesebb, és a történtek miatt sokan félnek este az utcára menni, hiszen a fiatal lányt zaklató férfi még szabadlábon van.

