Nem a jegyét, valami egész mást mutogatott a vonaton

Egy ismeretlen férfi borzolta a kedélyeket a népszerű vasútvonalon. Az egyik szerelvényen egy szatír garázdálkodott, akit szeméremsértő viselkedése miatt keres a rendőrség – közölte a Kemma.hu.

Szatír a rendőrség célkeresztjében

Fotó: Police.hu/Kemma.hu

Szatír a vonaton

A férfi szeptember 8-án, a 15 óra 14 perckor Dorog és Magdolnavölgy között közlekedő vonaton akasztotta ki az utasokat.

A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. Kérjük, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon vagy a dorogrk@komarom.police.hu e-mail-címen.

Kazincbarcikát is szatírok tartják rettegésben

