Rendkívüli

Váratlan helyről kapott nagy pofont Ursula von der Leyen

szeméremsértés

Nem a jegyét, valami egész mást mutogatott a vonaton

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Kiakadtak a vonaton az utasok, amikor egy ismeretlen férfi Dorog és Magdolnavölgy között a frászt hozta rájuk. A szatírról kép is készült, a rendőrség kiadta ellene a körözést.
szeméremsértésfényképvonatfogdosásfiatal lánybejelentésrettegésutaskörözésrendőrség

Egy ismeretlen férfi borzolta a kedélyeket a népszerű vasútvonalon. Az egyik szerelvényen egy szatír garázdálkodott, akit szeméremsértő viselkedése miatt keres a rendőrség – közölte a Kemma.hu.

szatír
Szatír a rendőrség célkeresztjében
Fotó: Police.hu/Kemma.hu

Szatír a vonaton

A férfi szeptember 8-án, a 15 óra 14 perckor Dorog és Magdolnavölgy között közlekedő vonaton akasztotta ki az utasokat.

A rendőrség várja azok jelentkezését, akik a bűncselekmény elkövetőjével kapcsolatban érdemi információval rendelkeznek. Kérjük, hogy amennyiben információja van, tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívón vagy a 34-517-777-es telefonszámon vagy a dorogrk@komarom.police.hu e-mail-címen.

Kazincbarcikát is szatírok tartják rettegésben 

A közelmúltban egy 16 éves, kutyáját sétáltató lányra támadt rá egy férfi. A tinédzser egy lépcsőházba menekült a szatír elől, aki fogdosni próbálta. Alig 400 méterrel arrébb egy másik nővel is hasonló eset történt, ám itt egy másik férfi volt a támadó. Ha kíváncsi a további részletekre, kattintson az Origóra!

 

