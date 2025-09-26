Ilyen szemét dolgot is ritkán tesz egy férfi egy nővel

Egy harminc év körüli, Heves vármegyében élő férfi 2021 májusában három hétig együtt járt egy nővel. A barátnője lakáskulcsot adott neki, amit szakítás után nem kért vissza tőle. Ez a hiba végzetesnek bizonyult, miután a férfi úgy döntött, nagyon szemét lesz – írta meg a Heol.hu.

Szemét dolgot tett egy férfi, pénzt lopott volt barátnőjétől

Forrás: Albert Péter/heol.hu

2021 nyarán a férfi használta a kulcsot, bement a nő lakásába, mivel a zárat sem cserélte le a szakítás után a rutintalan, fiatal nő. Tudta, hogy barátnője édesanyja a folyosón lévő cipősszekrényen tartja a táskáját. Szerencsét próbált.

Belenyúlt és talált benne 400 ezer forintot, amit el is tett, de nem érte be ennyivel. Bement az exe szobájába és kifosztotta a pénzes kis dobozát. Tőle 20 ezer forintot zsákmányolt, aztán lelépett.

Az Egri Járási Ügyészség a két nő sérelmére elkövetett lopás miatt felfüggesztett szabadságvesztést és közügyektől eltiltásának kiszabását indítványozta a férfi számára azzal együtt, hogy az ellopott összeg erejéig kobozzanak el pénzt tőle.

