Szexoldalra tette ki exe képeit, olcsón megúszhatja tettét a bosszúálló férfi

Volt barátnője nevében szexuális szolgáltatást kínált egy győri férfi. Az elkövető egy kétes hírű oldalon adott fel szexhirdetést. Az ügyészség az egyik legenyhébb büntetést kérte.
Volt párja személyes adatait, többek között fényképét felhasználva szexhirdetést tett közzé egy győri férfi. A szövegben az szerepelt, hogy a nő szexuális szolgáltatásokat kínál.  Az ügyészség vádat emelt az ügyben - írta meg a Kisalföld.hu.

A vádirat szerint a férfi bosszúból rakta fel a kétes hírű oldalra volt barátnője személyes adatait egy szexhirdetésben.
Fotó: Shutterstock

A vádlott 2023 nyarán került párkapcsolatba a sértettel. Kapcsolatuk nem volt hosszú életű, csupán néhány hónapig tartott.  Mégis a férfira akkora hatással volt a kapcsolat, hogy a szakítás után bosszút állt, kockára téve a nő jó hírnevét.

A vádlott a nő nevét, telefonszámát, fényképét is rögzítette a szexhirdetésekben

A járási ügyészség azzal vádolta meg a férfit, hogy visszaélt a nő személyes adataival, és a vádiratban azt javasolta, hogy a Győri Járásbíróság közérdekű munka kiszabásával büntesse meg. 

Nem ő az volt az egyetlen, akiből bosszúvágyat váltott ki egy kudarcba fulladt párkapcsolat. Egy nő férfiaknak szóló társkeresőn regisztrálta volt barátját, szintén bosszúból. 

 

