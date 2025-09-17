Szexoldalra tette ki exe képeit, olcsón megúszhatja tettét a bosszúálló férfi

Volt párja személyes adatait, többek között fényképét felhasználva szexhirdetést tett közzé egy győri férfi. A szövegben az szerepelt, hogy a nő szexuális szolgáltatásokat kínál. Az ügyészség vádat emelt az ügyben - írta meg a Kisalföld.hu.

A vádirat szerint a férfi bosszúból rakta fel a kétes hírű oldalra volt barátnője személyes adatait egy szexhirdetésben.

Fotó: Shutterstock

A vádlott 2023 nyarán került párkapcsolatba a sértettel. Kapcsolatuk nem volt hosszú életű, csupán néhány hónapig tartott. Mégis a férfira akkora hatással volt a kapcsolat, hogy a szakítás után bosszút állt, kockára téve a nő jó hírnevét.

A vádlott a nő nevét, telefonszámát, fényképét is rögzítette a szexhirdetésekben

A járási ügyészség azzal vádolta meg a férfit, hogy visszaélt a nő személyes adataival, és a vádiratban azt javasolta, hogy a Győri Járásbíróság közérdekű munka kiszabásával büntesse meg.

Nem ő az volt az egyetlen, akiből bosszúvágyat váltott ki egy kudarcba fulladt párkapcsolat. Egy nő férfiaknak szóló társkeresőn regisztrálta volt barátját, szintén bosszúból.