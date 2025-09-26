Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Történelmi lelet, ez a koponya átírhatja az emberiség történetét

kés

Háromszor is felesége nyaka felé szúrt egy győri férfi

55 perce
Olvasási idő: 3 perc
tömegbe hajtott egy autó
Sokkoló baleset Berlinben: gyerekek sérültek meg mikor tömegbe hajtott egy autó
Link másolása
Vágólapra másolva!
Zaklatta és bántotta a feleségét egy győri férfi, emberölés kísérlete miatt ítélték el. Az utolsó támadásakor ugyanis megpróbálta megkéselni, megszúrta volna, ha eléri.
Link másolása
Vágólapra másolva!
késkapcsolatkéselési kísérletkéselGyőri Ítélőtáblamegszúrtaházaspárkéseléses támadásítélet

Egy győri házaspár kapcsolata az egyik fél állandó lerészegedése miatt megromlott. Három évvel ezelőtt a férfi otthagyta az otthonukat, de a feleségétől nem akart elszakadni. Folyamatosan azzal fenyegette, hogy megöli, az anyósáék házát pedig fel fogja gyújtani. Egy nap a részeg ember beváltotta volna a feleségének tett ígéretét, meg akarta ölni, megszúrta volna, ha tudja a Kisalföld.hu szerint.

Megszúrta volna a feleségét a győri férfi (illusztráció)
Megszúrta volna a feleségét a győri férfi (illusztráció) Forrás: Shutterstock.

2023. január 5-én a férfi megint részeg volt. Bement a nő munkahelyére. 

Az utcára menekülő feleségét fellökte, majd egy 7 centis pengéjű késsel háromszor a nyaka felé szúrt. 

A nő védekezett. Ennek köszönhető, hogy nem halt meg, sőt, csak 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Gyalogosok fogták le a férfit, ők hívták a rendőröket is. 

Megszúrta volna, belehalhatott volna, ez emberölési kísérlet

A férfit elfogták és előbb csak meggyanúsították  emberölés kísérletével és zaklatással, aztán meg is vádolták vele.

A Győri Törvényszék első fokon a férfit 9 év börtönbüntetésre, 9 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy nem lehet szabadon bocsátani. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és a védője részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbezett.  

Az ügyben másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla tegnap hirdetett jogerős ítéletet. Eszerint a férfi tette előre kitervelten elkövetett emberölés kísérletének minősül, és ezért nem találta elegendőnek a 9 évet. A részeg embernek 12 évet kell börtönben töltenie és 10 évig a közügyek gyakorlásától is eltiltották.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!