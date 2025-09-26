Háromszor is felesége nyaka felé szúrt egy győri férfi

Egy győri házaspár kapcsolata az egyik fél állandó lerészegedése miatt megromlott. Három évvel ezelőtt a férfi otthagyta az otthonukat, de a feleségétől nem akart elszakadni. Folyamatosan azzal fenyegette, hogy megöli, az anyósáék házát pedig fel fogja gyújtani. Egy nap a részeg ember beváltotta volna a feleségének tett ígéretét, meg akarta ölni, megszúrta volna, ha tudja a Kisalföld.hu szerint.

Megszúrta volna a feleségét a győri férfi (illusztráció) Forrás: Shutterstock.

2023. január 5-én a férfi megint részeg volt. Bement a nő munkahelyére.

Az utcára menekülő feleségét fellökte, majd egy 7 centis pengéjű késsel háromszor a nyaka felé szúrt.

A nő védekezett. Ennek köszönhető, hogy nem halt meg, sőt, csak 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Gyalogosok fogták le a férfit, ők hívták a rendőröket is.

Megszúrta volna, belehalhatott volna, ez emberölési kísérlet

A férfit elfogták és előbb csak meggyanúsították emberölés kísérletével és zaklatással, aztán meg is vádolták vele.

A Győri Törvényszék első fokon a férfit 9 év börtönbüntetésre, 9 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy nem lehet szabadon bocsátani. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és a védője részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbezett.

Az ügyben másodfokon eljáró Győri Ítélőtábla tegnap hirdetett jogerős ítéletet. Eszerint a férfi tette előre kitervelten elkövetett emberölés kísérletének minősül, és ezért nem találta elegendőnek a 9 évet. A részeg embernek 12 évet kell börtönben töltenie és 10 évig a közügyek gyakorlásától is eltiltották.