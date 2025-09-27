Ügyeletes orvosra támadt a rendelőben a beteg – videó is készült az esetről

Egy beteg megütött egy mátészalkai orvost tavaly januárban, élettársa pedig levideózott mindent. A támadásnak súlyos következményei lettek. Nemcsak az áldozat, hanem a támadói is pórul jártak. Az eseményekről a Szon.hu-t dr. Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője tájékoztatta.

Támadt a beteg az orvosi rendelőben, miután ellátták

Fotó: Illusztráció (Unsplash)

Az orvos ellátta a beteget, aki rátámadt

Talán az azonnali javulásban reménykedett az a férfi, aki a begyulladt szeme miatt fordult orvoshoz Mátészalkán. A rendelőbe az élettársa is elkísérte. A vádirat szerint nem voltak megelégedve a kezelés minőségével. Az asszony ordibálni kezdett, és arra biztatta a férfit, hogy essen neki a közfeladatot ellátó ügyeletes orvosnak, aki kiküldte őket az épületből. Az asszony az épület ajtajából felvételt készített az orvosról, miközben folyamatosan fenyegette, és arra biztatta élettársát, hogy verje meg.

A férfi szót fogadott az asszonynak, és úgy tarkón vágta az orvost, hogy az elterült a földön, meg is sérült.

Az indítványában az ügyészség a férfi ellen felfüggesztett börtönbüntetésre tett javaslatot, az asszony pedig felbujtóként szerepel a vádiratban. Velük szemben, feltéve, ha elismerik a bűnösségüket – a büntetlen előéletüket figyelembe véve – az ügyészség mértékes indítványa 2 évre felfüggesztett 10 hónap börtönbüntetést és pártfogó felügyeletük elrendelését javasolja.

