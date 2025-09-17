Késsel támadt a dühöngő beteg az urológusra

Betege támadt orvosára a nyíregyházi Jósa András Kórház urológiáján. A hétfő esti incidens során a férfi egy késsel sebesítette meg a kezelőorvosát. Az agresszív férfit a kórház biztonsági szolgálata fogta le addig, amíg a helyszínre érkező rendőrök megbilincselték és elvezették. A férfi ellen garázdaság gyanúja miatt indult büntetőeljárás - írta a Szon.hu.

Késsel támadt kezelőorvosára egy férfi a nyíregyházi kórházban

A közfeladatot ellátó személy elleni támadás súlyos következményeket von maga után

Az egészségügyi dolgozók, mint az orvosok, gyógyszerészek és mentősök, a törvény értelmében közfeladatot ellátó személynek minősülnek. Ez azt jelenti, hogy a munkájuk során ellenük elkövetett erőszak, bántalmazás vagy fenyegetés súlyos bűncselekménynek számít, amiért egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az orvosokat és ápolókat ért támadások sajnos nem egyedi esetek, ahogy azt a nyíregyházi kórházban történt késes incidens is mutatja. A hazai egészségügyi intézményekben, a kórházakban és a szakrendelőkben többször is előfordult már, hogy betegek támadtak az orvosokra és más szakemberekre.

