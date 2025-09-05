Hírlevél

Keleti pályaudvar

Taxis támadta meg a buszsofőrt, a paprikaspray is előkerült

Egyre több támadás éri a MÁV-csoport munkatársait, aminek megálljt kell parancsolnunk! - írta Hegyi Zsolt, a A MÁV-csoport vezérigazgatója a közösségi oldalán. A cégvezető arra reagált, hogy támadás ért egy buszsofőrt a Keleti Pályaudvarnál, az elkövető ezúttal egy agresszív taxis volt.
Újabb támadás érte a MÁV-csoport egyik alkalmazottját, a Keleti Pályaudvarnál történt incidensről a Bama.hu is beszámolt. 

Újabb támadás érte az egyik buszsofőrt a Keletinél
Újabb támadás érte az egyik buszsofőrt a Keletinél
Fotó: Facebook / Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport

A támadás alaposan megakasztotta a reggeli csúcsban munkába igyekvők közlekedését, de még ennél is fontosabb, hogy fájdalmat okozott a munkatársunknak és félelmet keltett az utasokban. A taxis a támadás után egyszerűen tovább állt: mentőt a következő autóbuszunk sofőrje hívott a rosszullétre panaszkodó járművezető kollégánkhoz

 – adott hangot a jogos felháborodásának Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Támadás a Keletinél

Ma egy dühöngő autós – egy taxisofőr – paprikaspray-jel fújta le az egyik buszsofőrünket, aki egyébként a Keleti pályaudvaron zajló felújítás idején közlekedő pótlóbuszt vezette; tehát az ideiglenes közlekedési rend fenntartásában végzett fontos munkát" 

- írta a cégvezető, vagyis az elkövető súlyos következményekkel számolhat.

Nem ez az egyedüli példa arra, hogy a Keletinél botrányos esetek történnek. Egy nő az egyik alkalommal azzal hívta ki a segélyhívót, hogy a Keletinél van, 

rosszul érzi magát, és embert akar ölni. Ő speciel egy rendőrre gondolt. 

Amikor a rendőrök kiértek a helyszínre, a nő egy késsel rájuk támadt. Végül csak úgy sikerült megállítani, hogy az egyik rendőr figyelmeztető lövést adott le. Emiatt azonban egy rendészeti szakközépiskolai hallgató megsérült. Ha kíváncsi rá, hogyan zárult az őrült nő meghökkentő története, kattintson az Origóra

 

