Taxis támadta meg a buszsofőrt, a paprikaspray is előkerült

Újabb támadás érte az egyik buszsofőrt a Keletinél

Fotó: Facebook / Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport

A támadás alaposan megakasztotta a reggeli csúcsban munkába igyekvők közlekedését, de még ennél is fontosabb, hogy fájdalmat okozott a munkatársunknak és félelmet keltett az utasokban. A taxis a támadás után egyszerűen tovább állt: mentőt a következő autóbuszunk sofőrje hívott a rosszullétre panaszkodó járművezető kollégánkhoz

– adott hangot a jogos felháborodásának Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Támadás a Keletinél

Ma egy dühöngő autós – egy taxisofőr – paprikaspray-jel fújta le az egyik buszsofőrünket, aki egyébként a Keleti pályaudvaron zajló felújítás idején közlekedő pótlóbuszt vezette; tehát az ideiglenes közlekedési rend fenntartásában végzett fontos munkát"

- írta a cégvezető, vagyis az elkövető súlyos következményekkel számolhat.

Nem ez az egyedüli példa arra, hogy a Keletinél botrányos esetek történnek. Egy nő az egyik alkalommal azzal hívta ki a segélyhívót, hogy a Keletinél van,

rosszul érzi magát, és embert akar ölni. Ő speciel egy rendőrre gondolt.

Amikor a rendőrök kiértek a helyszínre, a nő egy késsel rájuk támadt. Végül csak úgy sikerült megállítani, hogy az egyik rendőr figyelmeztető lövést adott le. Emiatt azonban egy rendészeti szakközépiskolai hallgató megsérült.