Donald Trump így gúnyolódott az egyre szánalmasabb Zelenszkijen

Link másolása
Vágólapra másolva!
2024. július 1-én Veréb Viktória a kecskeméti kórház sürgősségi osztályára került. A beteg rátámadt egy ápolónőre, ami miatt elfogatóparancsot adtak ki a dühöngő nő ellen - írta meg a Borsonline.hu.

A támadó nő elzárását indítványozta az ügyészség
Fotó: MW

Az elkövető hangosan szidta a dolgozókat, majd az egyik ápolónő felé ütött. A kórházi dolgozónak sikerült kitérnie az ütés elől, mire Viktória megragadta a szemüvegét, és a haját. A feldühödött nő percekig szorítása fogságában tartotta a kórházi alkalmazottat.

Végül sikerült megfékezni a támadót, és az ápolónő megmenekült

Az áldozat 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, és eltört a szemüvege. Az elkövető ezzel 175 ezres kárt okozott. A bűneset nagy felháborodást váltott ki a közösségi médiában.

Szeptember 16-án a rendőrség körözést adott ki a támadó ellen, akinek nem ez volt az első ügye. 

Már augusztus 21-én is adott ki ellene elfogatóparancsot a Nagykőrösi Járásbíróság, akkor járművezetés eltiltás hatálya alatt bűncselekmény miatt. 

A kórházi támadás ügye a Kecskeméti Járásbíróság előtt van. 

A vádpontok között közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, könnyű testi sértés és rongálás is szerepel. 

Az ügyet október 15-én tárgyalják.

Már többször volt példa arra, hogy egy feldühödött beteg rátámadt egy egészségügyi dolgozóra támadt. Egy férfi például késsel támadt rá az urológusára a nyíregyházi kórházban.

 

